Este jueves, el juez Alejandro Rosales realizó la apertura formal de la investigación preparatoria de juicio penal contra Tania Jara, de 28 años de edad, a quien se la acusa como presunta autora del delito de usurpación.

Cabe mencionar que el magistrado, dispuso que se debe buscar una solución habitacional provisoria para Tania Jara y su familia. Para ello, ordenó la intervención del Servicio de Protección de Derechos de la Municipalidad de Senguer, el Instituto Provincial de la Vivienda (I.P.V), la Asesoría de Menores de Sarmiento y Secretaría de Minoridad y Familia de la provincia de Chubut. También estimó el plazo de siete días,en los que estos organismos deben informar sobre la situación.

En la ocasión, el funcionario Ezequiel Castro Albornoz informó que los hechos que investigara ocurrieron el 9 de septiembre de este año en Alto Río Senguer. Según los investigadores, en esa oportunidad, Tania Jara dañó una ventana de una casa ubicada en el barrio 25 viviendas, frente a la plaza José de San Martín. Asimismo, indicaron que luego la imputada ingresó a la vivienda, y permaneció en ella junto a su hijo de ocho años.

Para la fiscalía, con esta conducta se afectó la posesión de los titulares de la vivienda, quienes acreditan la tenencia del bien que les fue otorgado por el Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV). También presentaron las constancias de acuerdo provisorio, certificado de otorgamiento de vivienda y certificado de cancelación de deuda de adjudicatario de vivienda a nombre de los concubinos.

En este sentido, Castro Albornoz, agregó que, con esta conducta, la imputada, provoco el despojo de la propiedad y todo los bienes del interior de la mismas, mediante el empleo de la fuerza en las cosas, valiéndose de la ausencia provisoria de la pareja quienes por cuestiones de índole personal, se encontraban en esos momentos en la ciudad de Sarmiento.

Con respecto a la calificación legal provisoria indico que se le atribuye la conducta de usurpación en calidad de autora. Asimismo, solicitó un plazo de seis meses de investigación.

Por otra parte, el funcionario, realizó un planteo de desalojo a los fines de que la imputada abandone el domicilio usurpado. En este sentido, explicó que la intención es que se intime a la imputada para que en el término de siete días abandone el inmueble.

En otro orden, refirió que en este caso tomó intervención a la oficina de solución alternativa de conflictos, con la intención de arribar a un acuerdo entre Tania Jara y los denunciantes.

Este objetivo no se logró, a raíz de que la imputada informó que no cuenta con recursos económicos. A ello, agregó tampoco recibió ayuda del gobierno municipal para afrontar la situación. Por último, el representante de la parte acusadora, propuso que se libre un oficio al Municipio de Alto Rio Senguer, a la oficina de protección de derechos y el Asesor de menores de Sarmiento, a los fines de desarrollar una estrategia adecuada para lograr que la imputada egrese del inmueble. A su turno, el abogado defensor, indicó que no se opondría los pedidos de la Fiscalía, respecto de la formalización de la investigación y el plazo requerido.

En este contexto, describió la situación social de vulnerabilidad que atraviesa su asistida. Por ello, manifestó que, en esta problemática social, se debe involucrar a las instituciones estatales, que tienen la obligación de brindar posibilidades atendiendo al interés de todas las partes.

En este orden de ideas, Oyarzún, coincidió con la fiscalía en cuanto a que los organismos municipales y judiciales, que serán notificados sobre la audiencia, deben presentar un plan de solución habitacional provisoria para Tania Jara y su familia.

Luego de escuchar los planteos de las partes, el juez Rosales, resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio, en orden a los hechos expuestos y la calificación legal provisoria propuesta por el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, dispuso dar intervención y compromiso, bajo apercibimiento de ley, a las instituciones estatales encargadas de buscar algún tipo de solución habitacional a Tania Jara. En este marco, agregó la intervención del Instituto Provincial de la Vivienda, y la Secretaría de Minoridad y Familia de la provincia de Chubut.

El acto judicial fue presidido por el magistrado Alejandro Rosales. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el funcionario Ezequiel Castro Albornoz. En tanto, la imputada, recibió el asesoramiento del abogado Gustavo Oyarzun del Ministerio Público de la Defensa.