Este lunes 15 de julio, comenzó el juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre. El joven trans tenía 21 años cuando el 11 de marzo de 2021 salió a reunirse por una oferta laboral pero nunca regresó.

Desde ese momento comenzó un operativo de búsqueda sin resultados positivos y una investigación. Allí, detuvieron a dos hombres sospechosos que vieron por última vez a Tehuel. Se trata de los imputados Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes por “homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género”. De esta forma, es el primer juicio por el asesinato de un hombre trans.

Cabe recordar que la jornada se desarrolla en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, situado en la calle 8 entre 56 y 57. Allí, el fiscal de juicio, Juan Cannigia, acompañado por su co-fiscal Martín Chiorazi, llevará a cabo sus argumentos.

En el marco del inicio del juicio se juzgará a Ramos. Mientras que Montes será sometido a un juicio popular aun sin fecha estipulada. Según se reveló, el expediente relacionado con la desaparición y muerte involucra a más de 20 cuerpos y abarca unas 6.500 fojas de documentación.

La primera en declarar fue la madre de Tehuel, Norma Nahuelcura, que integra la querella y está representada por los abogados Flavia Centurión, Cristian Ariel González, María Dolores Amaya y Pilar Rodríguez Genin.

“Tehuel, cuando era nena, se vestía de varón, no le gustaba usar pollera y se juntaba con varones. Un día me dijo que le gustaban las chicas y se cortó el pelo. Tenía una pareja llamada Michael, y tenía un hijo que a Tehuel le decía papá”, señaló.

Sobre la desaparición de su hijo, reveló que “estaba en la casa de mi nieta. La fui a cuidar porque estaba enferma. Traté de comunicarme por teléfono con Tehuel, pero no me atendía. Cuando me enteré que estaba desaparecido, le dije a Michael que vaya a hacer la denuncia, pero no se la quisieron tomar porque era menor de edad”.

“Después me enteré que tenía una entrevista de trabajo con un tal Luigi. Tehuel me dijo que era un amigo, pero no lo conocía. Con el correr del tiempo me di cuenta de que lo estaban buscando y que se llamaba Luis Ramos”, explicó.

Por su parte, Michael reveló que “el último día que lo vi estábamos lavando la ropa juntos y recibió un llamado de Luis Ramos que le dijo que tenía una propuesta laboral. Comió y se fue. Tenía una campera rompevientos azul y un jean. Salió en bicicleta”.

“No me quisieron tomar la denuncia porque era menor. Pudimos hacer la denuncia con una conocida, al tercer día de la desaparición. Desde ese entonces no supe más nada de Tehuel”, indicó.

“Fuimos a buscar a Tehuel a la casa de Ramos y nos atendió desde la puerta. Nos dijo ‘si quieren pasar a buscarlo, pueden hacerlo’, refiriéndose a él como él. Y también nos dijo ‘cómo voy a hacerle algo si es mi amigo’. Negaba la elección de Tehuel de considerarse varón”, agregó. “Ramos fue la última persona que vio a Tehuel”, reveló Michael.

LA DESAPARICIÓN DE TEHUEL

El pasado 11 de marzo de 2021, Tehuel de la Torre salió de su casa por una oferta laboral. Ese día, se cruzó con una de sus hermanas y mencionó que se dirigía a Alejandro Korn, en la provincia de Buenos Aires, para encontrarse con un conocido, Luis Alberto Ramos. Sin embargo fue la última vez que lo vieron.

Ramos, un hombre de 36 años, lo citó bajo la excusa de ofrecerle trabajo como mozo en un evento. De esta manera, Tehuel se acercó hasta la vivienda tal como estaba acordado y más tarde ese mismo día, pasadas las 20 horas se tomó una foto con él y otro hombre, Oscar Alfredo Montes.

A partir de ese momento, se perdió su rastro y no hay indicios de que haya salido de allí. Además, tres horas y cuarenta minutos más tarde, el celular de Tehuel se apagó.

Por este motivo, luego de la desaparición del joven trans de 21 años, se llevaron a cabo allanamientos tanto en Alejandro Korn como en diferentes áreas de San Vicente.

Sin embargo, se hallaron indicios que apuntan a que Tehuel pudo haber sido atacado en la casa de Ramos, ya que se descubrieron manchas de sangre que coinciden con su ADN en ese lugar. Además, se hallaron una campera y el celular del joven, ambos completamente destrozados.

Como consecuencia de estos hallazgos, el propietario de la vivienda y Oscar Alfredo Montes, un individuo de 47 años con antecedentes por abuso sexual, fueron detenidos dos semanas después bajo sospecha de estar involucrados en la desaparición.