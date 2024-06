Comenzó el juicio por abuso sexual a dos hermanas en Chubut

Un tribunal colegiado integrado por los jueces penales Fabio Monti, Javier Allende y Marcos Nápoli dio inicio hoy a un debate oral en el marco de una causa por hechos de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de dos hermanas.

La persona detenida y llevada a juicio se encuentra imputada por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, en la modalidad de delito continuado, dos hechos en concurso real, en calidad de autor y enmarcado en la ley de violencia de género

La acusación

Al iniciarse el debate este lunes 3 de junio en la sala de audiencia de la Oficina Judicial, la Fiscal General Griselda Encina comenzó sus alegatos afirmando que quedará acreditado a lo largo del proceso y mediante las pruebas que se presentarán que los hechos comenzaron a ocurrir cuando una de las víctimas tenía cinco años, en el año 2002. Por ese entonces, el acusado comenzó a abusar sexualmente de la pequeña y esto sucedía los días domingos, en el domicilio de los abuelos de la niña, ya que esos días la familia se reunía normalmente. Idéntica conducta el acusado realizaba en el domicilio donde él convivía con la tía de la niña. Además de los días domingo, para cada fecha de cumpleaños de algún integrante de la familia cuando el grupo familiar se reunía, el imputado repetía su conducta sumamente violenta y lasciva contra su integridad sexual. Los hechos descriptos, se mantuvieron y repitieron aproximadamente hasta el año 2008, cuando la víctima contaba con once años de edad.

Circunstancias similares vivió la otra víctima, hermana de la niña mencionada anteriormente, a quien el imputado también comenzó a abusar sexualmente cuando tenía cinco años de edad, en el año 2005. Estos hechos ocurrían en la casa familiar de los abuelos de la niña. Entre los diez u once años de la víctima, el imputado encontrándose los integrantes de la familia en su domicilio también abusaba sexualmente de la menor. Los hechos descriptos, se mantuvieron y repitieron desde el año 2005 hasta el año 2016.

Palabras de la defensa

La defensa del acusado, ejercida por el defensor público Carlos Flores Pericich, sostuvo el estado de inocencia de su defendido, agregando que no es autor ni partícipe de los hechos descriptos por la fiscalía. Criticó el principio de objetivad debe tener la fiscalía y que a su criterio no se cumplió. Pidió al tribunal que absuelva a su representado por no haber sucedido los hechos en cabeza de su defendido por no haber participado de ellos.

Tras escuchar a la fiscalía y a la defensa, luego de las exposiciones iniciales, el tribunal dispuso la apertura de la etapa probatoria del debate oral, estimándose que la misma insumirá la menso tres jornadas.