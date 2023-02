Este domingo a las 00:45 horas, personal municipal del área de Habilitaciones clausuró el local nocturno “En Alta" ubicado sobre la calle Belgrano, en el centro de Comodoro.

En el lugar intervino la Secretaria de Seguridad acompañando por inspectores del área de Bromatología y Habilitaciones intervino en un local nocturno del centro de Comodoro donde se encontaron varias “irregularidades”.

Según se informó, el local no cumplía con los requisitos para su normal funcionamiento: los empleados no tenían carnet sanitario y “el azulejado no era apto, al igual que la maquinaria y los utensilios de trabajo”.

De esta manera se procedió al labrado de acta y colocación de las fajas de clausura.