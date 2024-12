El esperado juicio por el femicidio de Otoño Uriarte, la joven de Fernández Oro cuyo caso conmocionó a la región, sufrió un nuevo revés este lunes. Maximiliano Lagos, uno de los cuatro acusados, no se presentó a Tribunales a la hora estipulada, lo que obligó al Tribunal a detener las audiencias y emitir una orden de captura.

Lagos, quien reside en Neuquén, fue buscado por la policía tras no justificar su ausencia. Sus abogados argumentaron que no lograron contactarlo desde el domingo y que no había indicios de fuga. Sin embargo, el Tribunal consideró que la falta de comparecencia era "injustificada".

Mientras la Policía de Neuquén activaba su búsqueda, Lagos llegó al edificio judicial por voluntad propia, cerca del mediodía. Hasta el momento, se desconoce por qué no llegó a tiempo ni respondió los llamados de sus defensores, quienes intentaron calmar los ánimos asegurando que Lagos estaba al cuidado de sus hijos pequeños.

Megaoperativo de la Policía Federal: realizaron allanamientos, detenciones y secuestros de armas

Desde el inicio de las audiencias, los acusados han llegado tarde en varias ocasiones, aunque siempre sin necesidad de intervención policial. Lagos, junto a José Jafri y Néstor Cau, enfrenta las acusaciones en libertad, mientras que Germán Antilaf permanece detenido y su presencia es garantizada por el servicio penitenciario.

El caso no solo enfrentó estos retrasos, sino también declaraciones polémicas. Antilaf, quien ya brindó su testimonio, negó cualquier vinculación con el secuestro y asesinato de Uriarte, y acusó a la policía de encubrimiento. Ahora, se espera que Néstor Cau sea el próximo en declarar.

Con información de LMC, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.