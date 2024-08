Se cumplieron más de 70 días desde que Loan Danilo Peña participó de un almuerzo en la casa de su abuela y fue visto por última vez aquel 13 de junio Corrientes. Este jueves, los abogados defensores de los primeros detenidos en la causa solicitaron que una testigo clave vuelva a declarar, se trata de Camila Nuñez.

Segñun recordó TN, Camila Nuñez declaró ante la justicia en dos oportunidades como testigo en la causa. Ella es la esposa de Diego “Huevo” Peña, sobrino de los papás de Loan y estuvo con Laudelina Peña, tía del nene desaparecido. Cabe recordar que fue quien sacó la foto que confirmó que los chicos fueron esa tarde con Antonio Benítez (pareja de Laudelina) y llegaron hasta el naranjal.

Así las cosas, los abogados Marcelo Hanson y Jorge Montti, que representan a Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, le pidieron a la Justicia que Camila vuelva a declarar y su fundamento partió de una entrevista que la mujer le dio a Crónica TV.

LA RELEVANCIA DE LA PALABRA DE CAMILA

Camila también fue quien salió a desmentir a la tía de Loan, sobre la versión del accidente: “Es imposible que haya pasado eso, Loan no estaba en el lugar donde mi tía dice que lo atropellaron”.

Millapi y Ramírez, junto a Benítez, fueron los primeros tres detenidos en la causa. Ellos acompañaron a los menores al naranjal y fue en ese lapso de tiempo cuando la Justicia cree que Loan desapareció.

La primera semana de julio, Camila confesó a la prensa que habían intentado sobornarla y recibió amenazas. “Me ofrecieron una nueva vida en Brasil. Querían que yo inculpara a cualquiera que estuviera detenido. Luego me empezaron a decir que si esto llegaba al fuero federal, me iban a sacar a la nena, me iban a enviar presa a otro lugar”.

“Me ofrecieron algo. Querían que yo inculpara a cualquiera que estuviera detenido”, fueron las afirmaciones que la joven reveló en ese momento

Con información de Todo Noticias, redactado por un periodista de ADNSUR