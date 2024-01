Caso Crettón: "La expectativa que tenemos es que encuentren el cuerpo"

José Cretton tenía 18 años el 11 de agosto de 2022 cuando desapareció. Si bien era oriundo de Esquel desde unos meses, residía en El Maitén, adonde se había mudado tras conocer a una mujer de 37 años. Aquel día, dejó de responder y le envió un último mensaje a su pareja contándole que se marchaba de la localidad después de haber conocido a otra mujer.

A pesar de intensas búsquedas, no lograron encontrar al joven. Con el tiempo, se pudo establecer que no se había marchado de su casa por su propia voluntad. Los investigadores lograron establecer que fue asesinado y que luego su cuerpo había sido ocultado. Por el crimen, fueron detenidos Carlos Painepil y Daniel Napal, siendo este último exmarido de la actual pareja de José.

ADNSUR conversó con Sebastián Crettón, tío de la víctima, quien brindó detalles sobre las novedades de la búsqueda el joven. En ese marco, comentó que, tras reunirse con Patricia Bullrich, el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, pidieron colaboración para que continúe el operativo.

“Hay una persona adicionada al caso, que es de Buenos Aires, se trata de un asistente de Patricia Burrich, y él está encargado de gestionar toda la búsqueda. En las próximas semanas van a mandar gente con drones, perros, personal especializados para realizar una búsqueda más amplia”, indicó el tío de José Crettón.

Asimismo, señaló “la expectativa que tenemos es que encontremos el cuerpo, sabemos que es una situación muy complicada, porque esta persona conoce muy bien la localidad, y es difícil el acceso al lugar, pero esperamos que hayan buenos resultados”.

A UN AÑO Y CINCO MESES DE LA DESAPARICIÓN DE JOSÉ CRETTÓN

Ante tan irreparable pérdida, Sebastían Crettón comentó que “las charlas están siempre, nunca lo olvidamos, y es como si estuviera de viaje, hasta que no tengamos el cuerpo, es como que no creemos en lo que sucedió, para nosotros está en una localidad y no lo vemos”, expresó.

“La forma en que a él lo asesinaron, vos está viendo una película y ves que le pegan un tiro en la cabeza a alguien y esas son las cosas que te brotan y no podes seguir mirando, eso provoca desvelo y otras cosas más”, sostuvo conmovido el tío de la víctima.