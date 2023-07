Carnicero reconoció a un ladrón que le robó y lo detuvo en pleno centro:

El pasado martes, un carnicero retuvo en la vía pública al presunto ladrón que lo asaltó el lunes en la ciudad cordobesa de Malagueño, y el video de la "detención ciudadana" se viralizó en las redes.

"Me llevaron unos 50 kilos de carne, entre asado, vacío, matambre y chorizos. También se llevaron una computadora donde tenía toda la información del negocio. Fue un golpe duro”, relató Juan Toranzo, el dueño de la carnicería.

El comerciante acudió entonces a las cámaras de seguridad y vio que los autores del delito eran cuatro hombres que se movilizaban en auto. A partir de las grabaciones Juan hizo la denuncia correspondiente ante la policía y entregó las imágenes.

“Malagueño es chiquito y sabemos quiénes son”, aseguró y siguió: “El martes a la mañana cuando estaba atendiendo pasó el sujeto como si nada. Me sorprendí porque me robó y pasó como si nada”.

El comerciante se abalanzó contra el delincuente, pero este intentó escaparse. Al hacerlo, el carnicero lo atacó a golpes, generando disturbios entre la gente: "¿Cómo le van a pegar?" gritaba una mujer, mientras que otros gritaban "¡Que no se escape!"

Tras varios golpes el ladrón se quedó sentado mientras los vecinos esperaban a la policía. Según el carnicero la policía llegó rápidamente y detuvo al sospechoso, identificado como Luis G., de 35 años y residente en Malagueño. Además, recuperaron la computadora robada y se encontraron otros elementos que lo vinculan con el robo.

Toranzo explicó que su reacción surgió por la indignación que siente ante los hechos de inseguridad: “Hay hartazgo, cansancio y una mala respuesta de la Justicia”. Ante eso, sostuvo que lo único que le quedó fue defenderse solo.

La bronca del carnicero era tal que aseguró: “Tenía pensado agarrarlo y golpearlo hasta dejarlo internado tres meses con suero en el hospital”. “Estoy harto de la situación, el daño que me generaron no lo voy a recuperar”, lamentó.

A su vez, subrayó que su intención fue lograr que si el ladrón obtiene su libertad, “piense dos veces” si volverá a robar en su carnicería. “No me importa si viene la Justicia, si tengo que pagar un abogado, no me importa un carajo”, se indignó.

El detenido fue puesto a disposición de la fiscalía de turno, que continúa con la investigación para dar con los otros tres hombres que participaron en el robo. Juan se mostró satisfecho pero aún espera la detención de los demás involucrados. "No puede ser que estos delincuentes anden sueltos y perjudiquen a aquellos de nosotros que trabajamos honestamente", declaró.