Un choque entre un colectivo de larga distancia y una camioneta Chevrolet Spin generó un caos vehicular esta mañana en la Avenida Mosconi, afectando a cientos de conductores que circulaban por la zona. El incidente ocurrió alrededor de las 8, cuando el ómnibus de la empresa Albus aguardaba el cambio del semáforo en la intersección con la calle Misiones. La camioneta, conducida por una mujer embarazada, impactó contra el colectivo por alcance, lo que provocó daños considerables en el vehículo menor.

Según las primeras informaciones recabadas, la conductora de la Chevrolet Spin no habría advertido la proximidad del colectivo detenido, lo que ocasionó el fuerte choque. A pesar del impacto, el colectivo no sufrió daños de consideración y sus pasajeros no resultaron heridos, mientras que la mujer fue atendida rápidamente por personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN).

Minutos después del accidente, una ambulancia del SIEN llegó al lugar para asistir a la conductora, quien, aunque no presentaba heridas graves, fue trasladada a un centro médico para realizarle estudios preventivos debido a su estado de embarazo. Las fuentes policiales confirmaron que la mujer se encuentra fuera de peligro.

Durante el operativo de emergencia y las pericias accidentológicas realizadas por la Policía, el tránsito en la avenida Mosconi fue desviado hacia rutas alternativas, lo que generó importantes demoras. Muchos conductores quedaron varados en la zona, incrementando la congestión habitual de la mañana.

El caos en el tráfico se extendió hasta pasadas las 9, cuando finalmente se restableció la circulación en la avenida. Personal de Tránsito de la Policía de Neuquén fue el encargado de desviar los vehículos y coordinar el flujo mientras se realizaban los trabajos de asistencia en el lugar.

