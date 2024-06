Loan Peña, el nene de cinco años que desapareció de la localidad de 9 de julio, Corrientes, sigue siendo intensamente buscado a casi 13 días de su desaparición y siguen las dudas de cuál podría ser su paradero en medio de los rumores de haber sido secuestrado para formar parte de una red de trata de personas.

En las últimas horas se conocieron imágenes de algunos movimientos que comprometen a los detenidos Carlos Pérez y su mujer la ex funcionaria local María Victoria Caillava. En el primero que se conoció, aparece su auto en movimiento en la zona de un estacionamiento, que estaría vinculado al departamento al que se trasladaron momentos después de lo ocurrido con el menor de edad.

Pero recientemente, se viralizó un video donde se puede ver a los mismos retirándose del departamento junto a su hija, mientras también aprovechaban para retirar algunas cosas como mochilas, bolsos, una cartera e incluso una conservadora.

La Justicia cree que Loan fue vendido y ahora allanaron viviendas en Chaco

Recientemente se conocieron las declaraciones de la abuela de Loan quien dio por hecho que la desaparición de su nieto fue “por el Pomberito” y no por algo que esté vinculado sea al narcotráfico o a la trata de personas. La mujer, además, pidió la tenencia de un arma para poder defenderse ante la posibilidad de algún intento de ataque hacia ella. “Ahora le estaba pidiendo un arma al secretario de Gobierno y me dijo que sí, pero no sé cuándo. Si siento un ruido ahí... ahora no espero más nada. Si puedo pegaré un tiro, nomás”, anticipó.

En su primer día de trabajo, se acostó a dormir debajo de un camión porque tenía frío y murió aplastado

También este martes, se confirmó que Fernando Burlando será el abogado de la familia Peña en medio de una situación de incertidumbre respecto del paradero del nene de cinco años.