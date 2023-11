Rosana Mabel Artigas desapareció el pasado jueves 23 de noviembre, fue vista por última vez por su hijo, esa misma mañana. La mujer, oriunda de Plottier, provincia de Neuquén había denunciado a su ex pareja por violencia de género.

El viernes por la tarde, familiares y amigos marcharon en reclamo de justicia por su aparición. En esa misma jornada, la intendenta y vicegobernadora, Gloria Ruiz, informó a su entorno más cercano que la expareja de la mujer había sido detenido por “falso testimonio”.

La noticia llegó mientras una gran cantidad de personas, entre familiares, allegados y vecinos, se movilizaba en Plottier, desde la plaza San Martín hasta el frente de la comisaría Séptima. En ese momento, la funcionaria Ruiz se contactó telefónicamente con la policía y los notificó sobre las últimas novedades de las pesquisas. “La expareja fue detenida, hay allanamientos en su casa y también en la de la madre de él”, aseguró a los familiares de Rosana y a las más de mil personas que acompañaron el reclamo.

Ruiz indicó también que la Policía científica aún trabajaba en los domicilios y que se investigaban los teléfonos celulares. “Están analizando los datos de los teléfonos de la expareja y de su madre”, dijo al grupo de gente que luego decidió ir a la Ruta 22 y cortar por completo el tránsito.

En diálogo con Diario Río Negro, la jefa comunal y vicegobernadora electa confirmó que la Policía estaba trabajando pero fue crítica al proceder y dijo que “los tiempos son muy lentos, esperamos llegar a ella y que esté bien”. Al mismo tiempo, pidió celeridad a la Justicia y recordó los lamentables antecedentes que tiñen de negro a Plottier, con los femicidios de Cielo López en el 2020 y de Norma Beatriz Morales y su hija, Luz de los Milagros Prieto ambos en febrero de este año.

LAS DILIGENCIAS DE LA BÚSQUEDA

Tras mantenerse en contacto con Julio Peralta, el jefe de la Policía provincial, Ruiz informó que se llevaron adelante dos allanamientos, uno en la vivienda del ex y otro en la casa de su madre. Ambos domicilios se encuentran en el barrio La Esperanza de la ciudad. Según explicó, Peralta la autorizó a transmitir a la familia que también se “está trabajando en los teléfonos celulares del ex y su madre” y confesó que la Policía le aclaró que “lleva tiempo el proceso para recabar toda la información de estos allanamientos”.

Por otra parte, reiteró su acompañamiento a la familia de la trabajadora municipal, desaparecida hace ya más de 4 días, y consideró que hay “mucha incertidumbre” en torno al caso que mantiene conmocionada a la ciudad.

“Ojalá se haya refugiado por miedo en otro lugar, en la casa de algún amigo o familiar. Esperemos que pasemos esta situación horrible”, anheló Ruiz.

Rosana Mabel Artigas tiene 46 años y es intensamente buscada en la ciudad de Plottier y alrededores. La familia de Rosana comentó que la última vez que la vieron fue el jueves 23 de noviembre por la mañana, cuando se retiro de su hogar para trabajar.

La mujer desaparecida mide 1,52mts, tiene cabello corto negro, tez morena, ojos oscuros y su contextura física es robusta. Fue vista por última vez en la calle Aluminé 529 de Plottier.

Según relató la familia, la mujer había denunciado recientemente a su expareja por violencia de género. “Ella venía aguantando mucho todo esto. Sufrió una rotura en el hombro derecho que la llevó a una cirugía. El es el único sospechoso para nosotros, mi hermana no tenía problemas con nadie”, manifestó su hijo Luciano a Río Negro Radio.

Desde fiscalía confirmaron que Rosana Artigas había iniciado una causa en el fuero de familia por violencia de género. “La causa tuvo medidas cautelares que fueron dictadas en ese contexto y que vencieron en marzo. Su expareja tenía dispuesta una perimetral que no fue renovada”, explicaron. Además, también desde fiscalía descartaron vínculo con el hombre muerto hallado en un lavadero de la Avenida del Trabajador de Plottier.

La familia asegura que “los vecinos la vieron entrar en la casa de su expareja. La policía estuvo en el lugar, pero no sabemos si entraron. Ojalá la encontremos sana y salva”.

EL POSTEO DE LA HERMANA EN REDES SOCIALES

“Anoche con mi familia recibimos una pista y salimos a las 23hs hasta las 3y30hs de la mañana a buscarla le gritabamos Roo si estas por acá aguanta te estamos buscando falta poco aguanta... Volvimos de nuevo sin Rooo hoy con la luz del sol volvimos a la barda y seguimos buscando a mi hermana... Te estamos buscando mi Ro ro te amo te amo tanto hermana de mi alma... Que no nos rendimos.. Y este hijo de puta que no hable ni siquiera por mi sobrinito que esta sufriendo sin su mamá.. No piensa que lo dejo solo enfermo”.

Cualquier información sobre el paradero de Rosana Artigas debe informarse a la comisaría séptima de Plottier. El teléfono para comunicarse es 299 – 4933198.