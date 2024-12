Buscan a una maestra que desapareció hace 20 días y apuntan a vínculos con una secta. Se trata de la docente Analía Baccey que fu vista por última vez el 19 de noviembre, durante un acto escolar. Sin embargo, desde ese momento su familia desconoce su paradero. En medio de la incertidumbre y la angustia, lanzaron impactantes hipótesis.

El hecho generó sorpresa y conmoción en la localidad de Villa Mercedes, San Luis. La mujer desapareció y la única pista que dejó la docente fue una foto tomada durante el acto y un mensaje enviado a su familia a través de una compañera de trabajo, en el que pedía que no la buscaran.

Sin embargo, este mensaje no fue suficiente para tranquilizar a su padre, Luis Baccey, quien expresó su preocupación: “¿Dónde está? ¿Cómo puedo saber yo realmente que no quiere que la busquen? Yo les agradezco el alivio que me dan, pero ¿cómo saben que está bien?”, cuestionó. Para él, la incertidumbre es insoportable: “Los días van pasando y tenemos que seguir aguantando esto que no es nada fácil”

CUÁLES SON LAS HIPOTESIS DE LA FAMILIA

A medida que pasan los días sin respuestas, Luis Baccey ha planteado tres posibles hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido con su hija. Cada una de ellas involucra personas cercanas a la vida de Analía y ha alimentado aún más la preocupación de la familia.

La primera de ellas, tiene que ver con la expareja de su hija. El padre de la docente apuntó a la expareja de Analía, quien, según el testimonio de Luis, ejercía violencia física y psicológica sobre ella. El hombre había sido problemático en el vecindario, generando conflictos con los vecinos, quienes incluso alertaron a la dueña del edificio sobre sus actitudes. Sin embargo, la Justicia citó al exnovio de Baccey, quien negó cualquier vínculo con la desaparición de la docente.

La segunda teoría tiene que ver con un vecino que se mudó al mismo edificio donde vivía Analía. Luis Baccey mencionó que este hombre, que vivía al lado de su hija, había entablado una relación de confianza con ella. “Se ve que ha entrado en confianza con mi hija, no sé si habrán tenido algo que ver y a partir de ahí se descontroló completamente. Decía que la perseguían, que la querían matar y que el vecino la ayudaba”, relató el padre.

La preocupación de Luis aumentó cuando descubrió que el vecino se quedó con las llaves del auto de su hija y vendió varios muebles y electrodomésticos de su vivienda. Este hecho, para el padre, es una señal de que algo no está bien.

En tanto, la tercera hipótesis surgió a partir de un mensaje inquietante que Analía había enviado a su madre un mes antes de su desaparición. Según Luis, su hija le había dicho que se iría muy lejos y que, si no le atendía el teléfono, se comunicarían “telepáticamente”. En ese mensaje, también mencionó un evento que supuestamente sería organizado por una secta en México, programado para el 28 de diciembre.

El evento, titulado “Taller de los Milagros”, fue descrito como un encuentro que podría estar vinculado a prácticas esotéricas, lo que generó más dudas sobre el paradero de Analía. La docente había compartido una cita del evento que decía: “Tu eres el mayor milagro que existe, pero estás tan ocupado buscando afuera que se te olvida mirar adentro. Date cuenta.” Las hipótesis siguen abiertas y el caso sigue sin solución, mientras la familia busca dar con el paradero de Analía.

Con información de TN, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR