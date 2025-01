Un acto cotidiano tan básico como charlar con una vecina en la vereda puede convertirse en una peligrosa aventura para una jubilada de Quilmes, en el sur del Conurbano bonaerense. Eso fue lo que le pasó a Elena, que fue sorprendida por un ladrón que la empujó, haciéndola caer al piso, le robó el monedero y escapó.

El asalto quedó grabado por una cámara de seguridad, donde rápidamente llamó la atención las características del asaltante. “Era una persona sola y muy fácil de reconocer. Es rengo y le falta un brazo. Y aparte tenía un buzo con 35 grados de calor. Si no lo encuentran es porque no quieren”, reclamó un vecino en diálogo con Canal 13.

Sobre la inseguridad que sufren el el barrio, afirmó: “Pasan cosas en todos lados. Acá es muy sencillo escapar, porque cuando pasan las vías la Policía dice que no tiene jurisdicción porque es Quilmes centro”.

¡Un peligro! Robó una máquina cargadora y la manejó borracho por las calles de Comodoro

Además, contó que la víctima estaba charlando con su esposa, que le hablaba a través de la reja. “Cuando lo ve venir, fue a agarrar la llave pero no le dio tiempo a nada porque el tipo la tiró al piso”, agregó.

EL RELATO DE LA VÍCTIMA

“Estoy bien. Estoy golpeada, se me está poniendo negro el ojo. Fue un momento horrible. Me di un golpe muy grande en la cabeza. Me hicieron tomografía y me dijeron que me ponga hielo y espere que se desinflame”, explicó minutos después Elena, mientras se recuperaba.

Sobre el asalto, contó: “Se llevó el monedero porque era lo único que tenía. Todo lo demás lo había dejado en el auto. Lo que me extraña es que siendo tan notorio él nadie lo haya encontrado. Esperemos que esto se termine”.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR.