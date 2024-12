El pasado lunes 16 de diciembre por la tarde, sucedió una brutal estafa que tuvo como víctima a un jubilado en la Patagonia. La mujer se acercó hasta la vivienda del hombre, lo engañó diciendo que vendía productos de higiene personal y necesitaba colaboración. Se ganó la confianza de su víctima y lo traicionó de la peor forma.

El hecho quedó grabado por las cámaras de la casa y sucedió a las 18 horas, en el barrio Gregores de la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz. Allí, una mujer apareció en la vivienda del jubilado, mencionando que se encontraba vendiendo shampoo para poder darle de comer a sus hijos.

De esta manera, solicitó la ayuda de su víctima. En tanto, el hombre la hizo pasar a la vivienda y, en un momento en que se encontraba distraído, le sacó de una cartera una suma de dinero de aproximadamente $200.000.

La mujer quedó grabada por las cámaras de seguridad de la casa y la hija de la víctima lanzó fuertes acusaciones. En diálogo con la prensa, sostuvo que todo parecería estar planeado y dio algunos detalles de lo ocurrido en los días previos al hecho de inseguridad.

“Se ve en un video cómo manotea la cartera, la lleva al baño y ahí le roba el dinero”, explicó sobre el hecho. “La mina ya sabe que mi papá vive solo, y me da miedo que le pase algo. Quiero que cuanto antes sea escrachada, para que sepa que hay un montón de gente buscándola y no se acerque a la casa. Eso es lo que más me urge”, agregó.

“Días atrás, lo ayudó a traer bolsas del supermercado y ahí habrá preguntado si vivía solo. Además, hace dos días apareció un hombre extraño en la casa, diciendo que necesitaba 500 pesos para un remis porque se había quedado sin plata. Cuando yo salí, me salió con cualquiera y se fue. Me pareció raro porque estaba con un celular, como si estuviera filmando el televisor de mi papá. Creo que lo venían planificando”, concluyó.

