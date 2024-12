Este miércoles 18 de diciembre por la madrugada, ocurrió un violento asalto contra un jubilado de 88 años. Ladrones lo maniataron, le pegaron y le robaron todos sus ahorros. La víctima de 88 años fue sorprendida por los delincuentes este miércoles por la madrugada. "Tenía miedo de que me maten, esquivé dos puñaladas que, si me daban, me mataban", señaló angustiado.

El hecho sucedió cerca de las 04:00 horas, sobre una casa ubicada en la Avenida Manuel Belgrano, de la localidad de Sarandí, Buenos Aires. Allí, un jubilado estaba durmiendo en la madrugada cuando fue sorprendido por la presencia de delincuentes que ingresaron al lugar.

“Yo estaba durmiendo plácidamente y de repente siento que me agarran y me preguntan por el oro”, señaló a la prensa. De esta manera, les aseguró que era jubilado y que “oro no hay”.

Brutal asalto a un jubilado: estaba barriendo la vereda y unos ladrones lo golpearon para robarle

Sin importar la palabra de la víctima, los ladrones lo maniataron con sábanas y toallas. Además, le pegaron en la cara con el mango de un cuchillo. “Quedate quieto porque te vamos a matar”, amenazaron.

Finalmente, los agresores permanecieron en la vivienda cerca de 2 horas y lograron llevarse todos los ahorros del jubilado. Entre ellos, $7,000 dólares, $400,000 pesos, un TV y una escopeta.

Por robar un paquete de yerba, los dueños de un supermercado chino le dieron una brutal paliza a un ladrón

La víctima contó que era dinero que venía juntando hace varios años y, angustiado, reveló que “tenía miedo de que me maten; esquivé dos puñaladas que, si me daban, me mataban”. En tanto, dijo sospechar de un joven que, dos días antes, había llegado a la vivienda a consultar para comprar el vehículo con el que escaparon los delincuentes.

Tras el impactante hecho de inseguridad, intervino la UFI N° 3 de Avellaneda-Lanús, que inició una investigación y busca dar con el paradero de los agresores.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR