Balance de seguridad 2024: homicidios, ciberdelitos y estafas virtuales

En un balance anual sobre la seguridad en Comodoro Rivadavia, el segundo jefe de la Unidad Regional de Policía, Raúl Jones, destacó un incremento significativo en los ciberdelitos durante 2024, junto con otras tendencias delictivas. La reflexión incluyó un análisis del índice de homicidios y la evolución del delito común contra la propiedad. Asimismo, se abordaron las problemáticas sociales que dejaron su impronta en el panorama delictivo de este año.

“En líneas generales, se mantuvo el índice delictual promedio en la ciudad, lamentablemente con un saldo de 7 homicidios”, indicó en principio. Sobre este tipo de hechos, el funcionario reflexionó en torno a la comparación con una década atrás, cuando el número de casos podía superar los 20 y hasta 30 homicidios por año.

“En cuanto a los hechos que tuvimos este 2024, salvo el de Gonzalo Güenchur, que nos marcó fuertemente este año por el homicidio en ocasión de robo, la mayoría de los hechos son situaciones que escapan a las posibilidades de prevención, que es la tarea que nos toca a nosotros, como en los ajustes de cuentas o en los de origen familiar”, puntualizó.

ESTAFAS VIRTUALES

“En las distintas dependencias policiales hemos observado un notorio incremento en lo que son estafas virtuales, con una escalada importante en la mayoría de las dependencias. Se ha combatido sobre todo con charlas preventivas para evitar que la gente siga cayendo, pero sin dudas hay que seguir trabajando en este tema de la prevención.”

En lo que se refiere a delitos comunes contra la propiedad, Jones refirió que la seccional Tercera tuvo un incremento muy marcado, mientras que en la jurisdicción de la seccional Séptima se notó una reducción notoria, al igual que en la Segunda y Mosconi.

Con relación a los ciberdelitos, el jefe policial dijo que “en el afán de lograr un beneficio, muchas veces la gente se tienta y el estafador aprovecha, por ejemplo, mediante la técnica del ‘phishing’ (suplantación de identidad), aprovechando esa vulnerabilidad para acceder a las cuentas bancarias de las víctimas.”

Sobre estos hechos, se indicó que es muy complejo lograr recuperar el dinero obtenido mediante estos delitos, porque el estafador lo envía rápidamente a distintas cuentas, lo que dificulta el seguimiento.

Jones se refirió además a la aplicación del ‘Comando Unificado’ en Comodoro Rivadavia, sobre lo que reconoció que “tuvo buen recibimiento de la ciudadanía”, al tiempo que advirtió que “la situación de Comodoro y la de Trelew son muy distintas. El refuerzo es bienvenido, pero por lo pronto no hemos tenido esa acción que se pensaba por hechos delictivos en flagrancia, por el tráfico de sustancias prohibidas, por ejemplo, como sí se ha visto en el valle. No obstante, no se baja la guardia y se sigue trabajando con las dependencias de la justicia federal.”

EL ROBO DE COMIDA COMO RASGO SOCIAL

Para el segundo jefe de la URCR, el balance de trabajo ha sido “muy positivo desde el punto de vista profesional”, al apuntar que el año pasado la tarea se inició “con un cambio de gobierno a nivel nacional con distintas posturas políticas, que nos hacía prever un panorama muy oscuro, porque se hablaba de muchas situaciones que se iban a llevar adelante, como podían ser saqueos y tomas de supermercados. Veíamos un panorama muy complicado; gracias a Dios, no se dio así, pero no podemos bajar la guardia. Con el jefe de la Unidad Regional, vemos que el panorama nuestro ha sido bastante positivo.”

Otro de los hechos salientes se dio cuando, al menos hasta mitad de año, se observaba la situación de personas que eran detenidas por hurto de alimentos en supermercados, lo que reflejó parte de esa realidad social que tuvo un fuerte impacto, sobre todo en los primeros meses de 2024.

"Hoy ya no hay tantos ingresos por ese tipo de hechos, pero en los últimos días lo que se producen son detenciones por hurtos de carteras y perfumería. El delito va mutando con el tiempo", expresó.

A pesar de los desafíos, Jones enfatizó que el trabajo de las fuerzas de seguridad, combinado con iniciativas como el 'Comando Unificado' y las charlas preventivas, ha permitido contener algunas problemáticas y adaptarse a las nuevas formas de criminalidad. Sin embargo, remarcó que es crucial intensificar la prevención, en especial en el ámbito de los ciberdelitos, y continuar trabajando en equipo para mantener la tranquilidad de los ciudadanos de Comodoro Rivadavia.