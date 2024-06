Un estudiante de la escuela "Presidente Hipólito Yrigoyen" N° 757, en Kilómetro 3, fue atropellado cuando caminaba por calle Fray Luis Beltrán, a pocas cuadras del establecimiento educativo.

“Estaba cruzando para entrar a la escuela. El conductor que lo atropelló se paró justo para no pasarlo por encima, mi hijo llegó al cordón y el conductor lo dejó tirado”, contó su mamá, Antonella Mengarelli, en diálogo con ADNSUR.

El menor sufrió un desgarro en la pierna y en el abdomen, y este lunes se reincorporo nuevamente a clases. “Terrible falta de empatía porque no solo no paró el auto que lo atropelló, sino que tampoco los que venían atrás. Fueron los vecinos quienes lo ayudaron”, destacó.

“La parte psicológica es la más difícil porque este susto le va a quedar para toda la vida”, lamentó.

Pero el reclamo por las altas velocidades en las que circulan los vehículos no es reciente, y es que pese a que hay varios establecimientos en la zona, es algo de la vida diaria. Y por eso, un grupo de madres decidió movilizarse para pedir carteles de señalización.

“Estamos solicitando las señales de tránsito porque no hay ninguna alrededor del colegio. Son señales que debe haber alrededor de cada institución escolar y no hay ninguna. Aparentemente la secretaría a cargo no se movió”, manifestó Leonor Ortíz, una mamá que se convocó en la escuela.

“Lo pedimos por seguridad porque hace un par de semanas atropellaron a un nene. El conductor no se bajó, se dio a la fuga y el chico quedó tirado. Más que nada un llamado de atención que puedan ser responsables. Pasan a demasiada velocidad. Es de todos los días, a la mañana, a la tarde y a la noche”, finalmente cuestionó.