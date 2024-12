Una influencer terminó detenida por estafar a sus seguidores. La mujer, de 27 años, prometía ganancias rápidas en dólares. Sin embargo, todo resultó ser una mentira y engañó a un grupo de personas con impactantes sumas de dinero.

Según se supo, la estafadora vendía cursos por internet y aprovechó esa situación para engañar a las personas. Fue detenida antes de tomarse un vuelo en el Aeropuerto Internacional "Ambrosio Taravella". El hecho sucedió en la provincia de Córdoba, cuando la mujer estaba por escapar a Buenos Aires.

En el caso intervino personal de la Policía de Córdoba, que logró atrapar a la mujer. La joven, identificada como Candela Salazar, era conocida en las redes sociales por promover el estilo de vida de "nómada digital".

Además, contaba con miles de seguidores en sus redes, y se hacía pasar por una experta en finanzas y marketing digital. A través de publicaciones y un curso en línea, ofrecía a sus seguidores la posibilidad de transformar sus vidas mediante inversiones de dinero que prometían rendimientos mensuales de hasta el 12%. Además, vendía un curso de marketing digital con la promesa de que sus compradores podrían revenderlo y quedarse con el 100% de las ganancias.

Estafaron a sus vecinos, les sacaron la tarjeta y gastaron más de 3 millones de pesos

Sin embargo, las operaciones prometidas nunca se llevaron a cabo, y las víctimas descubrieron que las inversiones eran fraudulentas. Según la denuncia presentada ante las autoridades, Salazar y su socio, Nicolás Gionco (de 27 años), acumularon cerca de 23,000 dólares a lo largo de un año de engaños, aunque las investigaciones indican que la cifra podría ser aún mayor.

El Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Córdoba, junto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fue alertado de que Salazar intentaba abandonar la ciudad para evadir la justicia. Tras un operativo en el aeropuerto, los agentes lograron detenerla antes de que el vuelo despegara. Además, se realizaron allanamientos en dos domicilios en el barrio Urca de Córdoba, uno de los cuales pertenecía a Gionco, quien también fue arrestado.

Vendía bebidas alcohólicas en su auto en la madrugada, intentó escapar de la policía pero lo atraparon

En los allanamientos, las autoridades secuestraron elementos de interés para la investigación, como computadoras y dispositivos móviles, que serán analizados para determinar el alcance total de la estafa.

Candela Salazar, que utilizaba su cuenta de Instagram para promocionar su estilo de vida y sus servicios, había escrito en sus redes sobre su propio "cambio de vida". En una publicación reciente, Salazar contó cómo había abandonado un trabajo convencional para dedicarse a su emprendimiento digital. Asimismo, en su biografía de Instagram, incluía un enlace a su página web, donde ofrecía la "guía gratis" para convertirse en nómada digital y su curso de marketing digital.

Tragedia: una influencer se subió al techo de un auto, perdió el equilibrio y murió atropellada

En su curso, Salazar indicaba que cualquier persona, incluso sin experiencia o seguidores, podía comenzar a generar ingresos rápidamente mediante la reventa del curso a un precio de 497 dólares por venta. Sin embargo, las víctimas de la estafa descubrieron que no solo no recibían los beneficios prometidos, sino que los cursos no contenían información valiosa y carecían de cualquier respaldo legal.

Finalmente, Salazar quedó a disposición de la fiscal de distrito Lourdes Quagliatti, quien ordenó su detención preventiva. Se espera que más personas se presenten a denunciar, ya que las investigaciones continúan en curso.

Chocaron con dos camionetas en la ruta y tres personas quedaron atrapadas en el auto

Con información de TN, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR