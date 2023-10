En el marco del ataque e intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, la Cámara Federal de Casación Penal pidió secuestrar el celular de Gerardo Milman. El objetivo, es analizar la información del dispositivo.

Así lo estableció, tras el voto de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. El diputado de Juntos por el Cambio está siendo investigado en el atentado a la vicepresidenta, luego del relato de un testigo.

Según informó Minuto Uno, Milman está siendo investigado, luego del testimonio de un testigo que detalló haber escuchado dos días antes del ataque, al diputado decir: “Cuando la maten, voy a estar camino a la Costa”.

Homicidio de Virreira: piden 13 años de prisión para el imputado por asesinar a un hombre en la vereda del Coliseo

De esa manera , la Justicia ordenó secuestrar los celulares, entre ellos los de las secretarias del hombre. Sin embargo, antes de entregarlos pasaron por un perito informático para borrar los datos y archivos de los teléfonos.

Asimismo, Milman entregó un celular nuevo que fue comprado, días después del atentado contra la vicepresidenta de la Nación.

“La Cámara Federal ordenó en su momento el secuestro del celular, él recurrió a esa resolución, pero hoy Casación rechazó su planteo. Él se ampara en sus fueros para no ser investigado, pero los fueros no impiden que la investigación avance. Milman no está colaborando con la justicia, está ocultando pruebas”, expresó la periodista Vanesa Petrillo en C5N.