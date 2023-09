HORROR "Me arruinó la vida": Mató de seis apuñaladas al perro de su vecino porque no llevaba bozal El joven sacó a pasear a su pitbull, pero un hombre se enojó porque el animal ladraba a otros canes en la calle. Ante esta situación, el sujeto tomó un cuchillo y atacó violentamente contra "Pirata", quien "no ladró" ni tampoco "intentó defenderse", señaló su dueño.