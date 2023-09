"Me arruinó la vida": Mató de seis apuñaladas al perro de su vecino porque no llevaba bozal

La violencia hacia los animales es un acto repudiable que no solo causa sufrimiento a los animales, sino que también refleja una falta de empatía y respeto hacia la vida. El caso ocurrido en la ciudad de Morón es un ejemplo alarmante de esta problemática.

Según los informes, el incidente ocurrió el pasado durante una discusión entre vecinos. En un momento dado, uno de los individuos involucrados decidió ir a buscar una cuchillo a su casa, y al regresar, apuñaló al perro del otro vecino en repetidas ocasiones, causándole la muerte.

Todo se desencadenó luego de que Pirata, de raza pitbull, se cruzara con un perro callejero, que es cuidado por los vecinos de la cuadra. A pesar de que no hubo ningún enfrentamiento entre los animales, más allá de algunos ladridos, el agresor salió enojado, según el relato del dueño del pitbull.

Javier llevaba a Pirata con correa, pero sin bozal. Este último factor habría molestado al vecino, que se lo reclamó. Es entonces que regresó a su casa para buscar una cuchilla y apuñaló al perro, delante de su dueño.

"Tuvimos una discusión por el bozal del perro. Mi contestación fue que el perro estaba atado, estaba con la correa. Todo por el bozal. El otro perro estaba suelto. Él salió a buscar su cuchilla a matar a mi perro. Por suerte, yo no reaccioné porque este asesino me podría haber atacado a mí también. Mi perro ni siquiera se defendió del agresor. Era un perro que fue criado con mucho amor", comentó con dolor.

Y agregó: "Fue a buscar una cuchilla y masacró a mi perro con 6 puñaladas. Los perros no se habían peleado. Solamente por ser pitbull. Clavó en el lomo varias puñaladas y la más grande fue por la caja torácica y esa fue la que ocasionó que el perro no siga con vida".

"Después de haberlo atacado, me dice: 'Ahora sí le vas a poner un bozal'. Yo me quedé sin respuesta. Pirata no entendía qué había pasado, quería seguir paseando. Siguió caminando 30, 40 metros. La denuncia está hecha, porque he recibido amenazas contra mi local", remarcó.