El pasado 13 de septiembre, Tobías, un adolescente de 13 años, estaba jugando con sus amigos, cuando fue apuñalado en el cuello y murió. El hecho sucedió sobre la calle Esteban Gómez, casi esquina Paso de los Andes, en Malvinas Argentinas, Buenos Aires.

Si bien en el lugar solo hay una cámara de seguridad, no pudo captar el ataque contra el niño, además, vecinos de la zona ni sus amigos pudieron observar lo que pasó. El menor herido alcanzó a regresar a su casa y se desmayó.

Luego, fue trasladado al hospital, pero murió el 14 de septiembre, producto de la grave herida. A 11 días del crimen, Mercedes, la mamá de la víctima, habló con la prensa y dio un duro relato sobre la situación.

Además, mostró su dolor porque, en el marco de la investigación, no pudieron encontrar al agresor. De esta forma, indicó que el asesino de su hijo se encuentra “libre y solo”. Respecto a su hijo, lo recordó como “un nene buenito” que “todos los días hacía lo mismo (llegar y jugar con sus amigos), era su rutina”.

“Los amigos dijeron que estaban jugando a la mancha y que él se cayó. Tobías, uno de los nenes, le preguntó si estaba bien, y él agarró, se levantó y se fue para casa. Tobías dice que ya no podía hablar”, explicó Mercedes.

“Hay otro vecino que supuestamente le preguntó si estaba bien y que mi hijo le contesta que sí. Pero mi hijo no le pudo haber hablado porque ya no podía hablar, estaba ahogado con su sangre. Me lo mataron. Hoy lo tengo que estar llorando y no lo voy a ver nunca más”, añadió.

Por otra parte, se refirió al agresor y sostuvo que “esa persona que me lo lastimó anda libre y solo. Quiero que se haga justicia por mi hijo”.

“Mi hijo no se mató solo, porque hay mucha gente que dice que se apuñaló solo, pero a él se lo hicieron. Le arrebataron la vida con solo 13 años. ¿Por qué? No lo sé. Alguien tiene que haber visto algo”, concluyó.

