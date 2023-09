Un grupo de ladrones ingresaron en la madrugada del jueves en la casa de dos jubilados, donde los despertaron a los golpes y se robaron una gran cantidad de objetos.

Los delincuentes estuvieron dos horas adentro de la casa ubicada en Lomas de Zamora, Buenos Aires. Allí se llevaron pertenencias de valor, joyas, electrodomésticos y hasta objetos que pertenecían al hijo de la pareja, un nene que murió a los 7 años.

“Se llevaron todo lo de mi hijo. Te dejan hecho pelota. Mi mujer no puede dormir, no sé qué hacer”, dijo entre lágrimas Raúl, el dueño de casa.

Segpun indicó el hombre, los ladrones escaparon cuando escucharon los gritos de Cecilia, su pareja, que salió al balcón para pedir ayuda a los vecinos.

“Todos tenían pasamontañas, uno dio la orden de irse y se subieron todos a un auto y se dieron a la fuga. Se llevaron todo, no dejaron nada sin revolver”, relató Raúl.

Cuando se fueron, Raúl cruzó para avisarle a su vecina del robo ya que los ladrones se habían llevado todos los teléfonos de la casa. La policía llegó a los pocos minutos: “Si estaban adentro, ellos iban a saber que estaban llegando porque tenían pinchada la secuencia policial”.

Raúl es comerciante hace 40 años, y hay algunas sospechas de que alguien los podría haber entregado para el robo.

“Entre el miedo y la desesperación me empezó a dar un infarto que mi mujer me ayudó y me hizo masajes en el pecho”, contó entre lágrimas.

La policía solicitó las cámaras de seguridad de los vecinos y del municipio para tratar de dar con los delincuentes.