BUENOS AIRES (ADNSUR) - El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, viajó este jueves a Buenos Aires, así lo pudo confirmar ADNSUR. Y hay expectativas por la firma del nuevo pacto fiscal entre el presidente Alberto Fernández y distintos gobernadores.

Si bien hasta el momento no confirmación del ámbito oficial de Chubut, mandatarios de otras provincias confirmaron que fueron convocados por el Presidente en el Museo de la Casa Rosada para firmar un nuevo Pacto Fiscal. Medios nacionales dejaron trascender que al nuevo pacto adherirán todos los gobernadores, menos Horacio Larrera. Tampoco firmarán La Pampa y San Luis, porque nunca adhirieron al pacto firmado en 2017 con Macri, que implicaba la baja de impuestos a los Ingresos Brutos y otros tipos de tasas.

Según indicó A24, entre los puntos más sensibles, Nación impondrá a los gobernadores "no endeudarse en dólares, no emprender juicios contra el Estado nacional por diferencias de coparticipación". Asimismo, les pediría que acepten que "la coparticipación no es el vehículo para transferir servicios y competencias", por eso el Gobierno porteño no firmará el nuevo pacto fiscal y según dicen en la Rosada "queda solo".

El nuevo pacto fiscal viene a reemplazar la adenda firmada el 17 de diciembre de 2019, cuando se impulsó una modificación al Pacto Fiscal firmado en 2017 con el gobierno de Macri. En el pacto que vence el próximo 17 de diciembre se había dejado sin efecto la suspensión por un año de los juicios entablados por los estados provinciales a la administración central, y la baja de los impuestos a las Ganancias y al IVA aplicada a la canasta básica de alimentos.

Además se suspendió la reducción de los impuestos provinciales, Ingresos Brutos y de Sellos, que estaba prevista para el año 2020. En esa oportunidad el pacto fiscal fue suscripto por el presidente, los gobernadores de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires.