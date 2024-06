Este lunes por la madrugada ocurrió un violento ataque en Chubut. Un hombre apuñaló a su amigo, fue a la comisaría y confesó todo. "Me mandé una cagada", señaló.

El hecho sucedió en la localidad de Tecka. Allí, un hombre apuñaló a su amigo con un cuchillo en la zona del abdomen. El brutal ataque se conoció luego de que personal del hospital local alertara a la policía por la presencia de un hombre herido.

El agresor se acercó de manera voluntaria hasta la comisaría, donde entregó el arma blanca con vaina de cuero, utilizada para apuñalar a su amigo.

Emitieron una alerta amarilla por nevadas en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

"Me vengo a presentar, me mandé una cagada, le pegué a mi compañero, él me arruinó la familia, señaló. En tanto luego regresó a su casa.

En el caso intervino personal policial Criminalística Esquel. De esta forma, llegaron hasta la casa y detuvieron al agresor, quien quedó alojado en la comisaría hasta celebrarse la audiencia de control, según la disposición del fiscal del caso.

Por otra parte, tomó la declaración de una mujer de 28 años, expareja del hombre involucrado en el hecho y también obtuvo el testimonio de la víctima, informó EQS notas. Finalmente el hombre herido fue trasladado al hospital, donde fue atendido por una herida en su brazo y otra en el abdomen.