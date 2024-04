Amenazaron de muerte a un periodista patagónico: le dejaron un sobre con su nombre y dos balas adentro

Conmoción en Santa Cruz tras conocerse la amenaza de muerte al periodista Huyo Moyano, reconocido por el programa “Contracara” de la emisora Radio News. El comunicado recibió un sobre que llevaba su nombre con dos balas adentro.

El hecho fue registrado por una cámara de seguridad, donde se ve a un hombre caminar hacia la puerta de las instalaciones de una radio, en la calle Molina, para dejar un paquete. Según relató el periodista santacruceño, tras un análisis, se reveló que la munición pertenecería a la policía y al sistema de seguridad.

“Responsabilizó a la policía por cualquier cosa que pase, porque ellos, con sus abogados, están viendo ahora cómo me pueden callar. Les aviso que la libertad de prensa la vamos a discutir en la Justicia Federal”, denunció Moyano y aseveró que “ni el kirchnerismo se atrevió a tanto, a mi no me van a callar”. En ese sentido, calificó que a la policía santacruceña como una “mafia”.

Según aseguró La Tecla Patagonia, desde el arco provincial ya empezaron a repudiar el incidente con un reclamo general hacia la libertad de prensa y expresión.