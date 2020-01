COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El hecho ocurrió este martes por la madrugada en inmediaciones de avenida Kennedy y calle Congreso. Según relató José Luis Sagardoy, el remisero damnificado, un pasajero ascendió al auto con destino al barrio Pietrobelli pero poco antes de llegar al lugar sacó un cuchillo y amenazó al trabajador al volante para robarle la recaudación.

“Me robó $1.500", aseguró el trabajadores. "No quise hacer la denuncia porque perdemos el tiempo. Uno pierde el tiempo denunciando y después no pasa nada”, lamentó en contacto con diario Crónica.

Además recordó “el día que encontraron muerto al chico (Alexis) Cueva nosotros teníamos una reunión en la Unidad Regional por seguridad pero por respeto no fuimos, pero nunca nos llamaron para reprogramar y cuando llamamos no contestaron, estas cosas cansan. Da impotencia y bronca porque en definitiva no dan respuestas”.

Finalmente, manifestó “pareciera que están esperando que haya un muerto, los retenes no están funcionando”.