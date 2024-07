La presidenta del club Cipolletti, Mónica Del Río, denunció haber sido víctima de una amenaza violenta el pasado sábado, cuando una persona le entregó un sobre en su domicilio. Dentro del sobre había una bolsa de nylon con 6 balas y un mensaje intimidatorio que instaba a renunciar a su cargo.

Según relató Del Río en RNRadio, el incidente ocurrió mientras salía de su casa y fue abordada por un individuo vestido con la indumentaria del club. Este individuo le entregó el sobre, mencionando que le habían pagado para hacerlo y que no tenía relación con la amenaza en sí.

"Cuando salía de mi casa me encuentro con una persona vestida con la ropa de Cipolletti que me entregó un sobre. Adentro tenía una bolsa de nylon con 6 balas con un mensaje que decía que llame a elecciones y me vaya del club", declaró Del Río durante la denuncia policial.

Se cayó a una alcantarilla, pidió ayuda a su familia por celular, no llegaron y murió

Tras el incidente, la presidenta realizó la denuncia correspondiente en la comisaría local y desde entonces implementaron rondines policiales para resguardar su seguridad domiciliaria. Este hecho generó incomodidad y preocupación no solo en Del Río y su familia, sino también en la comunidad deportiva de Cipolletti.

Del Río, quien se encontraba planeando un viaje con el equipo a Bahía Blanca, decidió postergarlo debido a la situación. Además, el club está próximo a convocar a una asamblea para renovar autoridades, y Del Río está evaluando si continuará en su cargo o declinará la oportunidad.

Fuerte choque múltiple en Cipolletti: hubo dos heridos y otras dos personas escaparon

"No tengo resuelto qué voy a hacer. Si es por mí yo sigo, pero tengo que escuchar a mi familia. Exponerlos a momentos así no vale la pena", expresó Del Río respecto a su decisión futura.