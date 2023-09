Una vecina de Comodoro Rivadavia denunció un caso de estafa tras haber alquilado una vivienda en el barrio Abel Amaya.

En contacto con ADNSUR, la damnificada contó que el pasado 25 de septiembre le alquiló un departamento a una mujer llamada Estefanía.

“Le entregué $58.000, el martes volví a hacerle una transferencia por un monto de $26.000 y quedamos en que al otro día le iba a transferir el resto, porque en total eran $110.000. Ella incluso me dio las llaves”, dijo.

En este marco detalló: “Yo me iba a mudar el sábado porque en la semana tenía que juntar el dinero para el flete, pero el día miércoles me dijo que no me iba a alquilar por supuestas cosas que había escuchado de mí, como que yo tenía problemas con la gente, pero es totalmente mentira”. La damnificada aseguró que ya hizo la denuncia ante la Fiscalía.

"En total le entregué $84.000 y no me deja entrar al departamento, pese a que tengo las llaves"

Agregó también que fue al departamento pero “me encontré con la mujer y su marido. De ahí fui a la Comisaría Quinta, y la policía le pidió a la mujer que me deje entrar”.

“Yo le mando WhatsApp, la llamo pero no me responde. Es más, el miércoles a la noche el marido me empezó a amenazar. Me dijo que si yo me instalaba en el departamento me iba a sacar a tiros”, dijo.

Según destacó la damnificada, este matrimonio cuenta con varios alquileres ubicados en la calle Antonio Ostoich, en el barrio Abel Amaya. Y no es la primera vez que son denunciados por estafa.

Finalmente la mujer indicó que no cuenta con recursos para alquilar en otro lugar, si es que no le devuelven el dinero. “Estoy entre la espada y la pared porque no tengo donde ir. Nos costó mucho juntar esta plata y ella no me la devuelve”.