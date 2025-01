Alerta en Comodoro: denuncian que un conductor de Uber acosa a sus pasajeras

Una vecina de Comodoro denunció que un conductor de la aplicación Uber la acosó durante un viaje, y tras su relato, aparecieron más testimonios de jóvenes que aseguraron haber atravesado situaciones similares con la misma persona.

“Cuando me subí al auto, este degenerado me empezó a decir cosas atrevidas, se empezó a masturbar y puso porno. Yo entré en crisis y empecé a llorar. (Le dije) que me dejara bajarme, y no destrababa la puerta, hasta que empecé a golpear el vidrio”, contó la víctima, identificada como C.S.C., a través de un posteo en sus redes sociales.

Con una imagen que muestra el rostro del acusado por el abuso, quien, según la publicación, maneja un auto Ford Ka, agregó: “Me arrepiento mucho de no reaccionar mejor, porque en el momento solo entré en pánico. Si alguien lo ve, cuídese, porque seguramente hace lo mismo siempre. Esta situación es reangustiante para mí, pero no quiero que le pase lo mismo a nadie más.”

Entre los comentarios a su publicación, aparecieron testimonios de más víctimas. “Yo, el día viernes 10/01, tomé un viaje con este hombre y me sentí incómoda por la forma en que me miraba; a cada rato se daba vuelta. Enseguida arranqué a grabarlo. Por suerte, no hizo nada, pero estaba grabándolo por si se ponía a hacer algo. Se ve que no fui la única”, relató una joven.

“Me pasó lo mismo y lo filmé, encima estaba con mi hijo”, contó otra, acompañando el comentario de un video. “Yo ayer me tomé un Uber y me llevó. Miraba todo el tiempo para atrás, súper incómoda, me hizo sentir, por suerte no se hizo el loco”, sumó otra mujer.

CÓMO DENUNCIAR A CONDUCTORES DE UBER

La empresa Uber cuenta con un protocolo para denunciar distintos tipos de incidentes, entre los que figuran casos de acoso.

“Si bien la gran mayoría de los viajes se completan de manera efectiva, en caso de algún percance durante el viaje, es fundamental que usuarios y socios conductores lo reporten siempre a través de la app. Uber cuenta con un equipo 24/7 especializado para analizar la situación y brindar soporte en caso de ser necesario", señalaron desde la empresa.

Al respecto, agregaron: “El reporte es importante porque le permite a Uber tomar medidas preventivas para quienes hacen uso de la aplicación, de acuerdo con nuestras Guías Comunitarias y Términos y Condiciones de uso”.

Para reportar un incidente los usuarios deben abrir la aplicación en su celular y seguir los siguientes pasos: