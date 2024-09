Agarraron a un adolescente de 14 años manejando un karting en pleno centro de la ciudad

Un incidente inesperado tuvo lugar el jueves en la tarde en la calle Independencia de Neuquén capital, cuando un adolescente de 14 años fue sorprendido manejando un karting por las calles de la ciudad. El vehículo a motor, que suele ser reservado para carreras en circuitos específicos, fue secuestrado por inspectores municipales y personal de la Policía luego de recibir una denuncia anónima.

El subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, informó que el karting era conducido por el joven mientras su padre lo acompañaba en otro vehículo mayor. La situación generó preocupación entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades sobre las peligrosas maniobras del karting a alta velocidad en una zona urbana.

"Un joven de 14 años, acompañado por su padre en un vehículo mayor, conducía un karting de los que se utilizan en carreras en circuitos específicos, a gran velocidad. Tras una denuncia, se procedió a la retención y secuestro del vehículo en conjunto con la Policía de Comisaría Segunda", explicó Baggio.

El funcionario municipal recalcó que los kartings deben utilizarse exclusivamente en lugares adecuados, como el autódromo, y no en las calles. "No puede circular ningún vehículo con tracción a motor de combustión sin estar patentado y autorizado para la vía pública. La seguridad es primordial y estos vehículos no cumplen con los requisitos necesarios", añadió.

A pesar de las evasivas iniciales del padre, quien alegó desconocer las restricciones, el procedimiento se realizó sin incidentes. Se labró una contravención y el karting fue secuestrado y puesto a disposición del Tribunal de Faltas.

Con información de la Municipalidad de Neuquén y LU5 bajo la supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.