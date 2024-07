Un hombre que abusó sexualmente de su hijo de 3 años en Chubut, sigue en libertad y ahora amenaza a su expareja. El hecho sucedió en septiembre de 2020, cuando una mujer notó un comportamiento extraño en su hijo. De esta manera, en el hospital confirmaron que presentaba signos de abuso sexual.

En este marco, se llevó a cabo una denuncia y una investigación que tuvo como acusado al padre del niño, quien abusó en dos ocasiones. Luego, durante un juicio, el hombre recibió la pena de 9 años de prisión. Aunque, el hombre no fue a la cárcel hasta tanto la sentencia sea firme.

En este contexto, según informó LU17, el hombre no fue a prisión y no cumplió con algunas consideraciones impuestas por el tribunal de juicio. No obstante, se espera la decisión del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en el caso.

También se supo que el agresor debía mantener una orden de alejamiento hacia la víctima y familiares. Sin embargo no la cumplió. Además, también amenazó a su expareja y se supo que nunca cumplió con la cuota alimentaria.