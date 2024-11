En un fallo unánime, un tribunal colegiado absolvió hoy a un médico y dos médicas del centro La Natividad, acusados de mala praxis en el caso de Valentina Dosantos Baleri, una niña de 11 años que murió en 2022 de peritonitis. La pequeña, que había presentado fuertes dolores abdominales, había asistido a tres centros médicos en busca de atención.

La resolución, dictada por los jueces Raúl Aufranc, Richard Trincheri y Luis Giorgetti, determinó que la producción de pruebas durante el juicio dejó un margen de duda razonable sobre la responsabilidad de los acusados. Trincheri destacó que, a pesar de la prueba presentada, no se logró superar el estado de duda razonable necesario para condenar a los imputados por homicidio culposo. “La muerte de la niña no se hubiera podido evitar”, fue una de las conclusiones que llevaron a la absolución.

El fiscal Andrés Azar había argumentado que los médicos actuaron con negligencia al no tomar las acciones terapéuticas adecuadas en el momento oportuno. Sin embargo, el tribunal no avaló esta teoría, enfatizando que las pruebas no acreditaron la autoría del delito.

Valentina Dosantos había ingresado primero a la guardia del San Lucas, luego a La Natividad, y finalmente fue derivada al Policlínico Neuquén cuando su condición se agravó. Según se explicó, el 23 y 24 de marzo de 2022, fue asistida en la clínica privada La Natividad, donde se le prescribieron analgesia, laxantes y microenemas, y se le indicó que debía regresar si continuaba con dolor. A pesar de ser intervenida quirúrgicamente, su cuadro era irreversible y falleció.

