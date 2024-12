Hace 41 días que Arcenia Servín no sabe nada de su hija de 15 años, Nayelly García, quien desapareció el 23 de octubre pasado. Ese día, la mujer la dejó afuera del instituto de inglés y, cuando la volvió a buscar, ya no estaba.

La versión que maneja su madre y los investigadores, a partir de las cámaras de seguridad en la zona, es que habría “huido” con su padrastro, Juan Ignacio Apaza, de 32 años. Con él se fue del instituto en una camioneta.

La madre de la adolescente, que vive en Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz, sigue sin tener novedades sobre su hija y su pareja, con quien tiene hijos en común.

Pedido de captura y recompensa de $5 millones por datos del hombre que desapareció con su hijastra de 15 años

El último dato fue el hallazgo de la camioneta en la que se movilizaban en la zona de frontera con Bolivia, pero desde entonces es como “si se los hubiera tragado la tierra“. Hay una recompensa vigente para dar con la menor y un pedido de captura contra el hombre.

“Nunca me imaginé que me harían algo así, estoy realmente muy triste”, expresó Arcenia a un mes y ocho días de la desaparición de su hija.

“Que alguien se ponga en mis zapatos porque es muy fuerte. Tengo tres menores que cuidar; saco esa fuerza para salir adelante porque es algo muy fuerte y feo. Como mujer, me siento mal, nunca me imaginé algo así, parece una película, pero tristemente está pasando. Me siento defraudada por mi pareja, siempre confié, cuidé a mis hijos, nunca tuve amistades, siempre me dediqué al trabajo. Me siento destrozada, es algo inexplicable“, afirmó la mujer.

A 13 años de la desaparición de María Cash, detuvieron al camionero que la vio por última vez

Tras el hallazgo de la camioneta, la versión más fuerte por estas horas es que el hombre y la adolescente habrían cruzado hacia Bolivia, y las autoridades de ese país ya fueron notificadas de la búsqueda de ambos.

Con información de La Opinión Austral, editada y redactada por un periodista de ADNSUR