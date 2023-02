Un nene de la localidad chubutense de Puerto Madryn sufrió un susto grande cuando no pudo sacarse un anillo de uno de sus dedos de la mano. Su padre decidió llevarlo con los bomberos luego de varios intentos frustrados para sacárselo.

El hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando un hombre llegó con su hijo de 4 años al destacamento de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn.

Según relataron los bomberos, el nene tenía un “anillo atascado en su dedito" y se procedió a realizar la extracción mediante el corte del mismo con un minitorno, donde el pequeño debió ponerse elementos de protección para evitar salir lastimado.

“Pasado el susto, padre e hijo agradecidos”, destacaron los bomberos sobre el trabajo realizado con “con calma y profesionalismo” por parte de quienes estaban de guardia en ese momento.

¿CÓMO QUITAR UN ANILLO ATORADO?

A veces es necesario sacarse un anillo atascado con cierta urgencia. Cuando no se pueda sacar un anillo con el simple hecho de desplazarlo, desde la American Society For Surgery of the Hand (ASSH) recomiendan estas técnicas para sacarlo con seguridad:

🔹1- La primera opción es vertir un poco de cualquier lubricante, como jabón o aceite, con el fin de retirarlo deslizándolo.

🔹2 - Sino funciona debe intentarse elevar el dedo por encima de la cabeza durante 5 o 10 minutos mientras coloca hielo alrededor del anillo y del dedo.

🔹3- La tercera opción es comprimir el tejido inflamado con hilo común o hilo dental:

➡️ Deslice el hilo por debajo del anillo atascado de manera que la mayor parte quede hacia la punta del dedo.

➡️Comenzando en el punto donde está el anillo, envuelva el dedo con el hilo dándole varias vueltas para comprimir el tejido; envuelva el dedo en dirección hacia arriba hasta que sobrepase la articulación.

➡️ Con la punta que estaba debajo del anillo, comience a desenvolver el hilo desplazando el anillo hasta que pase por encima de la articulación.

🔴 Si nada de eso le da resultado, corte el anillo con un cortador de anillos en una joyería, departamento de bomberos o sala de emergencia.