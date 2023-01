Guillermo Brown inicia el 2023 contra un equipo de la Copa Libertadores y con 18 refuerzos, quiere llevar a Chubut a Primera

(Por Emmanuel Hueicha). Guillermo Brown de Puerto Madryn cumplió 78 años de existencia y busca que este 2023 sea “especial”. Con 18 refuerzos, la “Banda” se ilusiona y quiere llevar a la Provincia de Chubut a la Liga Profesional de Fútbol. Sin embargo, todo objetivo tiene su punto de partida.

Todo inició un 14 de enero de 1945, cuando un grupo de personas encabezadas por José Ramón Furnillo decidió darle vida a una institución que compitiera en la Liga de Fútbol del Valle de Chubut, y debido a su admiración hacia el Almirante Guillermo Brown, le otorgó a la entidad ese nombre. Pero lo que no sabían era que se convertiría en un nombre respetado a nivel regional y nacional.

Institucionalmente, la institución de la ciudad portuaria fue creciendo y también comenzó a destacarse en hockey y básquetbol, siendo uno de los equipos más importantes de la Asociación de Hockey del Valle del Chubut y la Asociación de Básquet del Este del Chubut (ABECh).

Precisamente en estos tres principales deportes, la “Banda” se hizo fuerte y en el pasado 2022, fueron los principales cimientos para relanzar a la institución a un nivel más alto.

El 9 de noviembre del 2014, Guillermo Brown venció a Deportivo Roca de Río Negro por 3-0, y de esa manera, obtuvo su ascenso a la segunda división del fútbol argentino. A partir de ahí, la entidad se mantuvo en la categoría, fue protagonista y estuvo cerca de pegar el salto a la Liga Profesional de Fútbol tras una gran campaña en la cual terminó tercero con 75 puntos, detrás de Argentinos Juniors (88) y Chacarita Juniors (77).

En la temporada pasada, Brown terminó en el puesto 24° y aseguró su permanencia. Mariano Eliceche, el presidente más joven de la divisional, habló con Pasta de Campeón/ADNSUR sobre el balance que dejó el 2022 y lo que se viene en este año.

“Estamos en un buen momento, ordenados, con un crecimiento permanente en las principales disciplinas. En fútbol pudimos tener una temporada muy buena porque no tuvimos problemas con el descenso, aseguramos la permanencia con varias fechas de anticipación y lo más importante, ganamos el primer clásico de la historia en la categoría”, inició.

“También el básquet nos dio grandes alegrías, teniendo ahora la posibilidad de disputar el Torneo Federal, la tercera categoría nacional que va a iniciar el próximo fin de semana. En cuanto al hockey, regresó al club después de mucho tiempo y con casi 100 chicas, el balance es positivo”, afirmó.

Respecto a la infraestructura, Guillermo Brown intentará dar un salto de calidad. “Nos vamos proponiendo objetivos por año, pudimos avanzar con la finalización de dos canchas para el fútbol infantil que nos permite seguir creciendo en la cantidad de chicos para la escuelita", comentó.

"Logramos refaccionar y casi triplicar la cantidad de metros cuadrados de los vestuarios locales, visitantes, se construyó un nuevo vestuario para el cuerpo técnico, una nueva utilería y una nueva sala de análisis de video para el fútbol profesional”, detalló Eliceche.

En cuanto a la continuidad de las obras, “posiblemente en febrero comenzaremos a reemplazar completamente el parquet de la cancha de básquet, una obra muy importante que hace mucho tiempo la estamos pidiendo”, añadió.

A su vez y quizás lo más importante para lograr los objetivos de este 2023, el mandatario de la entidad del golfo aseguró que “hace unos días atrás firmamos la transferencia de un nuevo micro, más moderno en comparación al que teníamos y para nosotros es fundamental a la hora de afrontar los torneos porque nos reducen muchos los gastos. Es indispensable”.

Para ser protagonistas en el fútbol, la principal disciplina deportiva y que mayor ingresos le genera, Guillermo Brown quiere transportar a Chubut a la Liga Profesional del fútbol argentino con 17 refuerzos, de la mano de su entrenador Gastón Esmerado.

En este sentido, Eliceche explicó el motivo de la llegada de los nuevos futbolistas. “Hemos tenido que armar el plantel en un 85%, restaría que lleguen tres o cuatro jugadores previo al inicio del torneo. La idea desde un principio fue armar un plantel competitivo con jugadores de experiencia, que conozcan la categoría y además, de jerarquía. Es lo que siempre tratamos de apuntar”, remarcó.

Otro punto vital en la decisión de los foráneos fue el rango etario. “Hay muchos que son jóvenes, con hambre de gloria y que tienen intenciones de seguir creciendo en su carrera profesional. Sabemos que nos ha dado buenos resultados”, resaltó.

Precisamente, los jugadores que arribaron a Puerto Madryn para la venidera Temporada del certamen son: Roberto Ramírez, Ramiro García, Arnaldo Gonzalez, Emmanuel García, Nicolás Velasco, Jonatan Fleita, Maximiliano Luayza, Lautaro Ibarra (ex CAI de Comodoro), Emiliano Romero, Tobías Torrieli, Martin Pino. Marcos Valor, Valentino Werro, Tomás Assennato, Gabriel Urruchua y Braian Álvarez.

Además, continúan desde la pasada Temporada, valores importantes del club como Martín Rolle, Mauro Fernandez, Rodrigo Gabriel Navarro, entre otros.

Entre las bajas, figuran: Martín Perafán (Flandria), Agustín Pereyra, Nicolás Herranz, Facundo Rodríguez (volvió a Godoy Cruz de Mendoza), Cristian García, Juan Ignacio Silva (Almagro), Renso Pérez (Villa Dálmine), Ezequiel González (San Martín de San Juan), Esteban Obregon (volvió a Estudiantes de La Plata), Sergio González (Trinidense, Paraguay), Agustín Colazo (San Martín de Tucumán) y Franco Torres, respectivamente.

Eliceche es un apellido muy importante en la familia de Guillermo Brown. Efectivamente y desde que asumió, Mariano tomó esa responsabilidad de ser hincha y presidente del club de su vida.

“La institución viene en un crecimiento permanente hace 20 años en infraestructura y también en el ámbito deportivo, nos hemos convertido en el equipo de Chubut con mayor cantidad de temporadas en la Primera Nacional. No es casual, siempre se trabajó muy seriamente en lo deportivo y en infraestructura. Cuando asumimos con la nueva comisión teníamos la idea de seguir por este camino y agregarle nuestro toque, crecer con otras disciplinas”, indicó.

“Es un orgullo muy grande, pero al mismo tiempo conlleva una responsabilidad aún mayor, haciendo equilibrio entre las dos cosas día a día y siempre trabajando por el beneficio del club, y defendiendo los intereses aunque a veces no haya que tomar las decisiones más empáticas, tengo la idea de seguir por ese camino mientras me toque ser presidente”, remarcó.

