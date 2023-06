"Podría haberlo matado": Lo chocaron, pidió los papeles del seguro y recibió una brutal paliza

La localidad de Banfield se convirtió en el escenario de una violenta pelea callejera. Un joven repartidor de 24 años fue golpeado salvajemente después de pedirle los datos del seguro a un conductor que había chocado su motocicleta. “Podría haberlo matado, no le importaba nada”, afirmó un compañero de la víctima sobre el agresor.

El hecho ocurrió el pasado lunes en torno a las 16.45 sobre la avenida Alsina al 600, entre las calles Maipú y Cochabamba, en Banfield, a pocos pasos de la estación ferroviaria.

Todo comenzó cuando el joven delivery fue a retirar un pedido de una reconocida cadena de panaderías. "Dejo la moto estacionada al costado de la avenida y entro al local. Fue en menos de cinco minutos, que se escucha que algo cae y entra una mujer que me dice 'Muchacho, ¿esa es su moto?'", relató la víctima en charla con La Unión.

El repartidor salió del comerció y vio su motocicleta tirada. Es que un automóvil Honda Civic color gris había hecho marcha atrás y se la llevó puesta, ocasionándole daños leves al vehículo.

"Me acerqué por el lado de la ventanilla del acompañante, le golpeo el vidrio y le digo '¿No viste que estaba la moto?' y el sujeto me contesta que no la tendría que haber dejado ahí, que no le dejé suficiente lugar, a lo cual le respondí que había lugar y que, en todo caso, fue su culpa no ver mi moto", comentó.

"El hombre se baja y le digo que si se llevó puesta mi moto y me rompió algunas cosas, que me dé el dinero o me dé los papeles del seguro. Yo en ningún momento fui violento con el hombre. No termino de decir eso que me golpeó en la cabeza", denunció.

Por su parte, Andrés Ferreira, otro repartidor presente en el lugar, filmó la secuencia y luego relató los momentos previos al ataque: “Hizo marcha atrás y chocó la moto del pibe, que se cayó. Entonces el joven salió desesperado y, sin faltarle el respeto en ningún momento, le reclamó que le pagara por los daños ocasionados”. Ferreira destacó que el repartidor se acercó al automóvil por el lado del acompañante para solicitar los datos del seguro o el pago correspondiente.

“El hombre se encolerizó. Por eso, sin mediar palabras, comenzó a golpearlo con furia. Además, lo lanzó al asfalto y por poco lo atropella un colectivo que pasaba en ese momento, por pura casualidad no ocurrió una tragedia”, dijo.

Afortunadamente, el repartidor aún llevaba puesto su casco de seguridad, pero el agresor se lo arrancó violentamente para seguir atacándolo en el suelo, agarrándolo del pelo. El trabajador sufrió una patada que le rompió la nariz. Cuando logró recomponerse, el agresor se subió rápidamente a su automóvil y huyó a toda velocidad.

Tras el incidente, el joven oriundo de Almirante Brown acudió a la Comisaría 2° de Banfield para presentar la denuncia. Luego, fue trasladado al Hospital Luisa C. de Gandulfo para recibir atención médica, donde se le diagnosticó una triple fractura en el hueso de la nariz.