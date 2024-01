"Me sacó cuatro dientes": fue al boliche para festejar el Año Nuevo y recibió una brutal paliza de un patovica

El pasado lunes 1 de enero, una violenta pelea en un conocido boliche de la ciudad de Córdoba, terminó de la peor manera.

En medio del enfrentamiento, una adolescente de 18 años denunció que un patovica la golpeó hasta dejarla inconsciente y “le sacó cuatro dientes”.

“Me sacó cuatro dientes. Me despertaron y me estaban llevando al hospital. Es muy doloroso. Tengo siete u ocho puntos”, relató Luciana a El Doce.

La víctima contó que los guardias del local “Velvet Sur”, ubicado en calle Larrañaga al 150, comenzaron a sacar gente tras una pelea. Según el relato, la pelea se inició dentro del boliche, lo que llevó a los guardias de seguridad del establecimiento a expulsar a los involucrados a la calle.

Luciana afirmó que, durante el proceso de salida, fue sacada a la fuerza y agarrada de los brazos, dejándole moretones. La joven alega que no se resistía a salir, simplemente solicitaba la oportunidad de buscar su cartera.

Denuncia

“Me sacaron a la fuerza, agarrándome de los brazos. Me dejaron moretones. Yo no me negaba a salir, sólo le pedía por favor que me dejara buscar mi cartera. Lo único que hacía era gritarme y empujarme”, aseguró.

“Apareció este guardia masculino...me acuerdo de haberle visto la cara y después estar yendo al hospital. Mi novio pudo ver cómo me pegaban. La verdad no me acuerdo si fue un solo golpe que me dejó inconsciente. No sé como fue, si me pegó una sola vez...fue tan rápido”, agregó.

"La verdad no puedo entender por qué pasó. Lo único que le pedí era que me dejara sacar las cosas. No sé por qué este señor reaccionó así. Cuando estaba tirada en el piso había policías, el dueño del boliche, nadie hizo nada. Los policías empezaron a tirar balazos de goma”, completó.

Tras la agresión que sufrió Luciana otro joven habría intervenido en su defensa provocando heridas severas al patovica denunciado, quien terminó descompensado por los golpes y tuvo que ser asistido en el Hospital Tránsito Cáceres.

El patovica, de 34 años, quien habría sido a su vez agredido por un adolescente de 17 años, fue luego detenido en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, según informó el canal cordobés.