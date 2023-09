Este lunes se dio a conocer a nivel nacional un hecho que generó conmoción y sucedió en La Falda, Córdoba, teniendo como víctima a un joven de 27 años que fue atacado por el dueño de un departamento tras no poder pagar el mes de alquiler a tiempo.

El hecho ocurrió el pasado 21 de julio por la mañana sobre calle Sarmiento al 100. Aquel día fue una pesadilla para Federico Zárate, quien apenas abrió al puerta recibió un golpe letal. “Me levanté y veo a Enrique (el dueño del departamento donde alquilaba) junto a Luciana, su pareja. Ella me agarró del hombro y él me apuntó con una pistola en la cabeza, me amenazó y me pidió que me vaya porque me había atrasado dos semanas con el alquiler”, comentó.

De acuerdo a lo que informó ElDoce, Enrique Herrero accionó violentamente contra el inquilino ante la demora en el pago del alquiler. La agresión con arma de fuego hirió a Zárate al punto de que debió ser trasladado al hospital Córdoba, donde le dieron 26 puntos de sutura. Ahora se confirmó que perdió la totalidad de la visión del ojo derecho.

Dada la sorpresa del joven por el comportamiento de Enrique, quiso dirigirse hacia su habitación para agarrar su celular, filmarlo y constatar con evidencia lo que estaba ocurriendo. Antes de darse cuenta, el agresor le manoteó el teléfono y ahí mismo le apuntó con el arma en la cabeza.

Ante el comportamiento de la víctima, el propietario le pegó un culatazo en el ojo. “Me explotó el ojo, tenía la cara llena de sangre y al intentar salir por la ventana, me dice que me iba a matar”, especificó.

El dueño del departamento y su pareja se retiraron del departamento luego de la agresión y el pedido desesperado de auxilio de Zárate, quien pudo salir de allí a través de una ventana que daba a la calle. Un vecino lo vio y llamó a la policía.

Zárate tenía un contrato por seis meses en ese departamento y al momento del ataque debía dos semanas de alquiler, pero su padre había firmado seis pagarés del mismo monto del alquiler mensual. “Me quería echar a toda costa. Dijo lo del atraso, pero también que escuchaba la música muy fuerte. Creo que por ahí tenía a alguien que podía pagarle más plata. No sé”, confirmó.

El hecho está siendo investigado por la Fiscalía de Cosquín y se realizó un allanamiento en el domicilio particular del atacante, donde encontraron varias armas de fuego. La familia de la víctima espera “justicia y acciones de la Fiscalía”, pero en el mientras tanto, Enrique Herrero está prófugo.