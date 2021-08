Una administrativa de la Veterinaria Roca sufrió un violento robo el fin de semana en Comodoro Rivadavia. Delincuentes armados la abordaron cuando salía de su trabajo y se llevaron su auto nuevo, el que le había sido entregado hace tres semanas. Pide ayuda para recuperarlo.

Aldana tiene 29 años, el sábado salió de su trabajo pasadas las 19 horas, se subió a su auto, dejó unas cosas y se fue a comprar a una farmacia cercana, pero cuando regresó se subió, sorpresivamente un hombre se acercó, le abrió la puerta y la amenazó.

"Me apoyaban un arma en el cuerpo para que me baje. El primero actuó a cara descubierta y el otro no me miró”, relató . “Lo primero que veo es que tiene un arma en la cintura y la agarra, me empieza a decir que me baje, le dije que no que por favor no lo hiciera, me tiro para el lado del acompañante forcejeando para que me dejara pero del otro lado viene un individuo que me saca el cinto. Siguen reclamando que me baje hasta que me sacan afuera” contó.

Los delincuentes se llevaron su auto que recientemente le habían entregado. “Para mí debe estar escondido en algún lado, espero no encontrarlo desarmado o incendiado", indicó a Diario Crónica. sobre su auto que aún no aparece.

La joven mujer lamentó lo scuedio y afirmó que "todos los días uno se levanta temprano para laburar y sale tarde y que te saquen algo que te cuenta tanto tener, algo tuyo, te hacen pasar un mal momento. Ahora me da miedo ir caminando, nunca me quisieron robar, no tengo más palabras para describir lo que siento”.