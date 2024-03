El pasado viernes por la noche, un sargento de la policía se tiró al Río Chubut y rescató a una mujer que se estaba ahogando. Luego, la joven fue trasladada al hospital. El hecho sucedió a las 20:47 horas, a la altura del puente del Barrio Los Teros, en la ciudad de Trelew.

Este lunes, según pudo saber ADNSUR, el policía que participó y rescato a la mujer del agua, habló con la prensa y contó detalles de lo ocurrido. “Cumplí con mi deber. Estoy capacitado en lo que es natación y rescate. Ya llevo 20 años de guardavidas y la situación hizo que pueda rescatar a esta chica”, indicó.

“Fue muy complicado el terreno, la profundidad del río, frío, se daba todo en la oscuridad", expresó. Por otra parte, sostuvo que la situación ocurrió entre las 20 y las 21 horas, "al llegar ya estaban mis compañeros de motos, mis respetos totales, también de la Comisaría Cuarta y ya estaban charlando con esta chica para que no se tire en realidad”.

“Opté por hacer lo que yo sé. Gracias a Dios tuve el tiempo de bajar, sacarme, la pistola, el chaleco todo y escuche a mis compañeros que dijeron ‘se tiró se tiró’ y traté de sacarme el borcego. Miré por la poca luz que teníamos y la veo que viene flotando, ahí me tiró y atiné a acordarme de todo lo que sé y la alcancé”, agregó.

“Llegué a ella y la puse en posición de traslado (horizontal en el agua) , le hablaba, la tranquilice y 'me decía que la dejara morir'”. “Yo me acordé de todo , tengo sobrinos. En ese momento me importaba que ella esté tranquila. Le dije ‘salimos de acá o nos morimos los dos’”. “Cuando se tranquilizó, pude sacarla hasta la orilla, no veía nada y me alumbraban. Cuando hice pie en la orilla, comencé a gritar para que mis compañeros me ubiquen porque no me veían”, agregó.

“Llegó el comisario de la Seccional Cuarta que se tira por el lado donde escuchaba los gritos y después el ayudante Zambrano de la Unidad Regional que saltó un alambrado, porque era un lugar no mu accesible para la ambulancia y para mis compañeros”, continúo explicando.

“La correntada era fuerte, yo atiné a que me lleve la correntada. Yo la tenía bajo control, estaba tranquila pero se desvanecía por la hipotermia, en todo momento los signos vitales los tenía bien. Atiné a seguirme por la correntada, no me importaba si nos sacaban 500 metros más abajo, la idea era poder llegar bien a la orilla”,agregó.

En tanto, sostuvo que pidió ayuda a Dios. “Le pedí al barba que si la sacaba que no se tire, que la saquen mis compañeros en moto y si se llegaba tirar que me de esa fuerza para poder sacarla. Entré con toda la tranquilidad del mundo y por suerte tuvo esto un final feliz. Recalco todo el acompañamiento de mis compañeros, en todo momento, fue impresionante cómo se trabajo y me llega mucho cuando me reuní con todos y dijeron que si yo no estaba ahí, la chica se ahogaba”, agregó.

EL HECHO

El pasado viernes 8 de marzo, personal policial rescató a una mujer en el Río Chubut. De esta manera personal policial llegó a la zona y uno de ellos se tiró al agua para rescatar a la mujer que había caído del puente. De esta manera, logró encontrar a la joven e intentó llevarla hasta la orilla, pese a ser arrastrados por la corriente río abajo.

En tanto, otro de los policías se tiró al río para ayudarlos y los encontró debajo de árboles y juncos. De esta manera, pudieron rescatar a la joven y luego fue trasladada al hospital para su atención.

Línea de asistencia y prevención al suicidio: 0800-9990091 Hospital Bonaparte, es una línea telefónica nacional y gratuita para la orientación y apoyo en la urgencia de salud mental, disponible todo el año las 24 horas.

En tanto, el 107, emergencia del Hospital Regional y 102 (Chubut), una línea de orientación, asesoramiento, contención y prevención para chicos, chicas y jóvenes y el teléfono 4445329.