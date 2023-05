Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine Mccann, compartió a la policía unos provocativos dibujos.

El hombre se encuentra detenido en una cárcel de Alemania, tras violar a una mujer de 72 años en el año 2005.

Según informó Daily Mail, en uno de sus dibujos Brueckner escribió “culpable- no culpable”, junto a los pétalos de una flor. Y en un costado agregó: “Se acerca la primavera”.

Por otra parte, compartió un retrato del pasillo de la cárcel donde se encuentra alojado. Cabe señalar que junto a esos dibujos, envió una carta declarando su inocencia.

QUÉ DECÍA LA CARTA

"No te puedes imaginar cómo es cuando todo el mundo cree que eres un asesino de niños y no lo eres. Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de Maddie porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio”, expresó en el escrito.

“Los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados y contienen mucho material que confirma mi inocencia", aclaró.

“La tortura por la que estoy pasando es la mejor evidencia que puedo tener. Si alguien me hubiera dicho cosas así antes, habría dicho: ‘No, no te creo’. Esto es Alemania y no Paquistán. No puedo decir el tratamiento real que recibo porque no tengo las palabras adecuadas para describirlo. Por supuesto, todo esto sucede por orden de la BKA (policía criminal alemana)”, remarcó.

LA DESAPARICIÓN DE MADDIE

Madeleine Mccann desapareció el pasado el 3 de mayo de 2007 en el departamento donde estaba alojada en vacaciones, junto a su familia en Praia Da Luz, Agarve, Portugal.

Durante una noche, sus padres la dejaron en la habitación durmiendo junto a sus hermanos, mientras compartían un momento con amigos, a solo metros del lugar. Sin embargo, cuando llegaron la niña no estaba. Por este motivo, comenzó un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

A 16 años del hecho, aún no se pudo encontrar a Madeleine Mccann.