El director del puerto de Comodoro Rivadavia, Rolando Caviglia, enfatizó que el buque Mishima Maru 8 nunca tuvo vinculación ni operación con la terminal marítima local, ya que operaba desde y hacia el puerto de Mar del Plata.

“Hay un tema que se tendría que averiguar, porque si hay entre 3 y 4 barcos, entre Puerto Deseado y ahora éste en Comodoro con marineros con Covid, qué es lo que está fallando en los controles antes de salir a navegar”, planteó.

“Cada puerto tiene su protocolo, yo no conozco cuál es el que tiene Mar del Plata, pero hay algo que está fallando, evidentemente, si hay cuatro barcos que salieron a pescar desde ese puerto con Covid y nos complica al resto de los puertos”, indicó, en diálogo con Periodismo de Diez, por CNN Comodoro.

“Nosotros no tuvimos nada que ver, porque no se puede hacer un control de un barco que estaba pescando en la milla 190 y estaba volviendo cuando detectan los casos sospechosos. Nunca pudimos hacer un control de un barco que no estuvo en este puerto”, aclaró.

Por otro lado, el directivo portuario precisó que el sitio del amarre del buque quedó totalmente aislado del resto de la zona de muelles, lo que posibilita no afectar la operatividad de otras embarcaciones, mientras los tripulantes cumplen el aislamiento que, según dispusieron las autoridades sanitarias de la ciudad, deberán concretar a bordo de la embarcación.

LOS TRIPULANTES SIGUEN AISLADOS

Mientras tanto, en la mañana del sábado el buque continuaba amarrado en el muelle bajo vigilancia de Prefectura, con controles de ingreso y salida para el resto de las actividades.

Desde ámbitos sanitarios se informó además que no surgieron novedades en cuanto al estado de salud de los tripulantes, que continúan bajo controles de personal médico de Prefectura Naval Argentina.

Además, en la zona de acceso y egreso del puerto se sumó personal de Defensa Civil del Municipio, según se ponderó desde ámbitos portuarios en la mañana del sábado.