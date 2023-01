Ramón Dupuy, abuelo de Lució habló con la prensa, a solo tres días de conocer el veredicto final para Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, acusadas de asesinar a su nieto.

Recordando lo sucedido, Ramón criticó la decisión que en su momento tuvo la jueza Pérez Ballester, quien le dio la tenencia del nene a su madre y la señaló como otra de las culpables del crimen.

“La tercera asesina es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: 2 son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón. Pertenece a los ‘colectivos verdes’ radicales”, sostuvo el abuelo de Lucio a Radio Mitre.

Luego, añadió: “Yo jamás me la crucé en un año y dos meses que llevamos este proceso de Lucio. Pero hasta el día de hoy no me ha dado la cara, y le he pedido una explicación de por qué revocó la tenencia, si él estaba bien acá en General Pico y se los entregó a estas asesinas para que lo mataran”.

Por otra parte, apuntó contra el feminismo. “Estas mujeres representan a todo el feminismo radical, la muerte del macho. No faltaban a ningún taller, no faltaban a ninguna marcha, y de hecho, lo llevaban a Lucio”, explicó Ramón Dupuy.

Y se mostró dolido, porque “ni el ‘colectivo verde’, como le digo yo, ni los derechos humanos tomaron el teléfono para hablar como nosotros”.

Además, aseguró que las imputadas tienen privilegios en su detención. “Ellas están juntas en un pabellón VIP, porque tienen televisión, equipo de música, juegos, hacen actividad física... Como si estuvieran en casa. Mataron al macho y están de luna de miel”, sentenció el hombre.

Asimismo, mencionó que las acusadas cometieron el crimen de su nieto, por el solo hecho de ser hombre.

“A Lucio lo matan porque es varón. Lo matan por interferir en la pareja. Y no lo digo yo, lo dicen la pericias psicológicas y psiquiátricas de ellas. Lo mataron por varón, el calco del padre, del abuelo, del tío... Si Lucio hubiese sido nena, no pasaba nada. A él lo vestían de nena, le pintaban las uñas los labios, los ojos... No lo pudieron transformar, entonces lo tuvieron que matar”, dijo molesto.

El calvario de Lucio

Ramón, sostuvo que no sabían nada de lo sucedido. “Nosotros no sabíamos nada porque estábamos a 140 kilómetros y fue en plena pandemia. No podíamos viajar a Santa Rosa. Yo te puedo asegurar que si Lucio me hubiese dado la mínima señal de lo que estaba pasando, que a él le pegaban, te aseguro que ellas hoy no estarían vivas”.

Respecto a la sentencia, afirmó: “Tiene que ser una condena ejemplar para que no vuelva a suceder”. Y aseguró que las pruebas “son contundentes”.

A Lucio no me lo devuelven con ninguna condena ejemplar que le den. Pero sí puede llegar a ser un alivio y para que tomen consciencia aquellos que van a asesinar a sus hijos. Porque aquellos que asesinan lo planean”, indicó Ramón Dupuy.

Por último, aseguró que hablo con Alberto Fernández y el presidente de la Nación, se comprometió personalmente. “Tomó el caso personalmente y meterá la ley por decreto en las sesiones extraordinarias de febrero, ya está en el boletín oficial”, reveló el hombre.