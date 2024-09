Manuel Quiquinte tenía 67 años, era oriundo de Buenos Aires y se desempeñaba como jefe de máquinas en el barco chino de bandera argentina Xin Shi Ji 89, donde el 75% de los tripulantes eran argentinos y un 25% chinos.

Estaba por jubilarse pronto, por lo que esperaba que la salida del 13 de abril de 2021, sería ya uno de sus últimos viajes en altamar.

A pocos días de haber zarpado desde Mar del Plata hacia la Patagonia en busca de calamar, Quiquinte se contagió de Covid-19 y dio aviso inmediato al capitán del buque, Alejandro Di Rollo, sobre que se sentía mal, que no tenía ni olfato ni gusto. Pero este fue contundente y le respondió que no iban a volver al puerto porque aún no habían logrado completar el cupo de pesca y las bodegas estaban casi vacías.

Insólito: una madre denunció que su hija quedó embarazada por "comprar ropa interior" en Internet

Otros de los tripulantes también se contagiaron y la respuesta fue la misma. “No, eso no existe. Cuando baje a puerto hace el comentario. Lo que hay ahora es gripe, gripe es una semana. Todos tienen que tener gripe”, dijo en un audio que quedó grabado y, por recomendación del médico laboral, solo les recomendó que tomaran paracetamol.

El 5 de mayo el jefe de máquinas, Manuel Quiquinte, murió a bordo por falta de oxígeno, prácticamente ahogado. Un compañero - que prefirió mantenerse en el anonimato - indicó que pese a que intentaron reanimarlo, entró en paro y falleció.

Se filtró la contundente decisión que tomó Telefe tras la polémica denuncia contra Marley

El próximo 11, 12 y 13 de septiembre está previsto que en la ciudad de Río Gallegos se lleve a cabo el juicio para determinar si el capitán Di Rollo es culpable de la muerte del hombre de 67 años.

Una de las hijas de Quiquinte, Maricel, espera al igual que toda su familia que finalmente se haga justicia y sea condenado. Pero en paralelo, además iniciaron una demanda civil contra la empresa para solicitar una compensación económica ya que ellos se desligaron responsabilizando al capitán.

“A mi papá me lo freezaron, falleció y fue tratado como un pescado. Están los audios en donde se le dice que tiene covid y lo ningunean”, le dijo la mujer a TN.

"Fue una relación de abuso", dijo el hombre que denunció a Marley en una entrevista televisiva

“Quiero que sea considerado culpable. Él es responsable. Tenía toda la responsabilidad de haber llamado antes a Prefectura, pero no lo hizo porque le importaba más una bodega llena. Como no había un mínimo de pescado a bordo no llamó. Él hablaba con los médicos de la empresa y le decían que le dieran un Tafirol”, aseguró.

“Nosotros tenemos mucha angustia, mucho dolor. Hay veces que pienso que mi papá está navegando... Hay días en que uno se angustia, lo recuerdo con mucha tristeza”, concluyó a la espera que finalmente se haga justicia por su padre.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR