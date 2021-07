COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Gustavo no armó las valijas de un día para otro. El impuso de irse le vino como un flash, como cuando a un fotógrafo se le cruza frente a los ojos la espontaneidad de una escena única. Conocedor de cámaras y lentes, apasionado de la fotografía, sabía que a las mejores tomas también se las prepara, se las elabora, se las madura en la mente y el ojo del fotógrafo. Y se preparó durante varios años para poder alcanzar lo que se había propuesto: migrar a otros horizontes para desarrollarse profesionalmente. Escuchá su historia en este episodio de "Comodorenses por el Mundo"

En Comodoro, Gustavo Velázquez trabajaba como camarógrafo de un canal, aunque sentía predilección por la fotografía. Cuando supo que tenía todo preparado, viajó a Europa para probar el campo laboral en el que quería crecer. Si bien los inicios no fueron fáciles, lo convencieron de que no se había equivocado al elegir.

"Volví a Argentina, a Comodoro, puse mis cosas en orden, y me fui. Dejé todo atrás, me llevé sólo un par de zapatillas y una ojota, una sola, porque la otra se me perdió", cuenta a "Comodorenses por el Mundo".

Sus ganas de mirar otras realidades a través de una cámara lo llevaron a retratar la actualidad de varios países, incluso como corresponsal de guerra, sintiendo las balas pasar cerca. Hoy lleva más de 10 años viviendo en Rusia, un país que -asegura- es muy hospitalario hacia aquellos que demuestran verdadeo interés por conocer sus costumbres y cultura.