Es la única voz de Comodoro que no necesita presentación porque es inconfundible. Muchas generaciones crecieron escuchándolo en la radio; primero en la legendaria LU4, después en Radio Visión y actualmente en Radio “Del Mar”, la FM que fundó y convirtió en la emisora más escuchada de la ciudad. Carlos Omar Bareilles es el dueño absoluto del aire de Comodoro Rivadavia. En “Marca Registrada” recorremos sus 68 años de radio ininterrumpidos de la mano de un maestro que enseña que mientras exista adrenalina antes de que se “encienda el micrófono”, la magia sigue intacta.

Carlos Omar Bareilles es el creador de innumerables frases que podrían ser patentadas; “¿Qué vas a cocinar hoy?”, “escuchamos el lento de la mañana” o “la vida, ¡ja!, la vida comienza a los 80”, saludando a quienes celebran sus cumpleaños y llaman a la radio para compartirlo. Omar supo crear comunidad, empatía con el oyente y credibilidad al momento de informar; “lo escuché en Carlos Omar” es la garantía absoluta de que algo no es “facke news”.

Condujo el primer noticiero mañanero de LU4 y desde entonces fue sumando experiencias en la radio y nunca más se alejó del medio que lo enamoró. “Hace 68 años la radio era medio acartonada, música, se anunciaba, se leía en la tanda con sobriedad, no había reportajes, ¿oyentes al aire? ¡Estás loco! Cacho Fontana es mi maestro espiritual, y tuve el gusto de estar con él y escuchaba “el Fontana show” y ese ritmo me gustaba, el móvil, risas, noticias y reportajes”, dijo explicando cómo fue encontrando su propio estilo.

Época de crecimiento

En los ’90, años en los que proliferaron las radios en la ciudad, sus amigos lo animaban para que tuviera la propia y decidió dar el salto. Compró equipos en Buenos Aires e instaló la primera emisora en la Galería Stefanoff que se llamó “Carlos Omar Producciones”. “En “LU4” -una de las pocas radios que abarcaba desde Río Colorado hasta Río Gallegos - fuimos los primeros, en Radio Visión también y a las dos semanas de inaugurar Radio del Mar” fueron líderes en audiencia.

“Llevo 68 años seguidos saliendo al aire en la radio y sigo sintiendo el mismo temor del primer día -confesó- . Diez minutos antes de salir al aire ya tengo todo acomodado, me siento al micrófono y ya me entra la adrenalina y me transformo; estoy en otro mundo. Pero no como superior, no como canchero por más que tenga años de experiencia, tengo respeto y ese miedo de que lo que diga - hasta el ´buenos días´ - me salga bien. Tantos años de radio y me sigue pasando”.

Carlos Omar continúa activo acompañando a las familias en su tradicional programa “Nuestras Mañanas”, pero ahora desde un estudio que tiene montado en su departamento. “Acá prácticamente transmito en pijama”, bromeó.

“La tarde anterior ya comienzo a elegir las noticias para el día siguiente, busco qué puede interesarle a la gente. No me refiero a un comentario de alta política o de economía; cosas más cercanas: ´nos cerraron la calle Sarmiento porque están haciendo ´Lomo de Burro´. Eso me gusta”.

Y tal vez ese sea el secreto de su vigencia y de que la audiencia lo siga eligiendo. “Le hablo a la gente como si estuviera en su cocina, me imagino que entré a tu casa y que tal vez estarás con un problema. Me meto y estoy con el ama de casa, con la mamá, con el papá que va viajando rumbo a la oficina. Ese es el estilo que más duró siempre”, explicó como quien da una clase magistral de periodismo.

El legado familiar

“Una de las satisfacciones más grandes de la vida fue que mis hijos tomaran el mismo camino”, explicó en referencia a haber compartido la profesión con “Oso” y Claudio. “Yo lo llevaba al Oso cuando era chiquitito a LU4 cuando hacía “Mañanas Alegres”, subíamos la escalera y se quedaba en el control, pero le tocaba todo a los operadores ‘salí de acá’, le decían, pero fue aprendiendo y lo dejaban poner algunos discos. Y creo que su trayectoria superó la mía -reflexionó- porque llegó a un nivel en la locución, en el periodismo, en la percepción de la comunicación… que estaba en todo. Así se lo ha querido y se lo recuerda cuando se fue.”

En tanto Claudio Guillermo “era más loco al micrófono. Siempre nos peleábamos al aire. Pero nos amamos. Hoy es Héctor Cárdenas quien está a cargo de todo el movimiento de Radio Del Mar, que es mucho y con mucho personal. Siempre digo que Héctor es mi hijo del corazón, trabajaba ya conmigo cuando tenía 15 años en Excelsior Publicidad.”

Sentada a su lado, tomados de la mano y celebrando trece años de noviazgo y uno y medio de casados, Sandra Agustino lo acompaña incondicionalmente. “Ella es mi guía en todo momento, es una muy buena compañera, así que tengo todo para agradecerle siempre” confiesa Omar.

La voz que unió generaciones

En la radio cada palabra pronunciada es un hilo que teje conexiones entre el pasado y el presente; y la voz de Carlos Omar resuena hace más de seis décadas en los hogares de las familias comodorenses. “Yo me imagino que ya es el momento de decir 'Omar, muchas gracias, chau'. Creo que, si bien todavía conservo la voz, por ese mismo respeto que le tengo a la gente, sería momento de decir ´hasta acá llegué. He vivido mis 88 años feliz, alegre en la vida. Dios me ha dado de todo. Estoy preparado para irme”, dijo con la serenidad de quien deja huella en su comunidad.

Sin embargo, mañana el micrófono lo espera nuevamente, listo para establecer una nueva complicidad con los oyentes que lo eligen desde hace tantos años en la 98.7.