El comodorense que vive en Aruba y extraña el viento: "es un atractivo que la ciudad debería explotar"

La isla está a solo 20 km de Venezuela y pertenece a las Antillas Holandesas. Por eso en ella se vive una realidad más parecida a la europea que a la latinoamericana. Sus ciudadanos tienen pasaporte de la Comunidad Europea y es común que los jóvenes viajen a estudiar a los Países Bajos, aunque también eligen otros destinos de Europa y América del Norte. En Aruba conviven cuatro lenguas principales: holandés, inglés (por la actividad turística), español y el idioma de la isla, la lengua oficial, hablado por más del 60% de la población y llamado papiamento, una mezcla de portugués, neerlandés, español, arauaco, francés e inglés. Mar, playas, calor y una brisa que envuelve todo en un clima paradisíaco son algunas de las cosas que más le gusta a Daniel Allende del lugar que eligió para vivir hace varias décadas. Escuchá su historia en este episodio de Comodorenses por el Mundo, el podcast de ADNSUR

Daniel vivía en el Barrio San Martín, en Comodoro, pero siempre supo que quería viajar a hacer su vida en otro escenario. Recorrió varios países buscando mejores condiciones laborales, económicas y de progreso, aunque varias veces volvió a Argentina. "Siempre vi más futuro en Argentina, en Comodoro sobre todo, que en algunos otros lugares, yo me iba para estar mejor, para estar peor o igual me quedo en mi país", recuerda, y señala que en 1989 se fue definitivamente de Argentina.

"Me fui ya para no regresar, ya me había ido varias veces", señala. Buscando oportunidades de progreso y estabilidad económica pasó por Brasil, Colombia, Paraguay, Bolivia, intentó llegar a Estados Unidos, y todo "fue un fiasco", relata. Sin embargo, cuando llegó a Venezuela escuchó de las Antillas Holandesas. "Yo no sabía que existía Aruba, pero pensé: 'yo quiero estar ahí'".

"Me integré de inmediato, puse un pie en Aruba y me integre a su sistema. Todo me gustó", cuenta, y agrega: "no es solo la playa, estamos en el medio del mar y viene una brisa muy suave que a pesar de hacer mucho calor lo hace un clima perfecto, disfrutas el calor, disfrutas el mar, disfrutas tu vida en Aruba". Además del clima, el orden y la seguridad son otras de las cosas que valora de la isla.

De oficio chapista y pintor, empezó a trabajar en un taller, y luego en la refinería de petróleo porque los sueldos eran mejores, sobre todo en Áreas Peligrosas, que era el sector donde se desempeñó varios años.

Valora que los arubianos son "excelentes personas", sin embargo relata que relacionarse entre amigos es completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados.

"Cuando aquí alguien te invita a cenar es una molestia. He trabajado 10 años con compañeros, pero yo no puedo ir a la casa y decirle 'eh vengo a visitarte'... si yo voy a ver a un amigo tengo que ir por algo, y avisarle"

Esa forma de vincularse -tan extraña para nosotros- podría surgir de que "aquí nadie necesita nada de nadie, y eso hace que la gente esté distanciada, inclusive entre los mismos hermanos".

"Lo que mas extraño es el viento, aunque te parezca mentira. Pienso que Comodoro tendría que explotar como turismo la temporada de viento. Los comodorenses odian el viento, pero es una fuente de divisa, no hay viento así en ningun otro lugar del país"

