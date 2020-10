COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Lucila lo dice sin dudarlo: México tiene magia en su interior. Pueblos con encantos únicos y una cotidianeidad mezclada con tradiciones ancestrales conviven con un día a dia pleno de sensaciones y particularidades que sobrepasan lo costumbrista y lo gastronómico. No se trata únicamente de que los desayunos salados y picantes sean parte de la cotideaneidad: es más bien aceptar que las costumbres prehispánicas conviven con la modernidad y enriquecen la cultura de un pueblo. Escuchá su historia es este episodio de Comodorenses por el Mundo, el podcast de ADNSUR

Si no tenés Spotify, podés escucharlo acá.



Lucila Carvajal tiene 24 años y hace 3 que vive en el Puerto de Veracruz, México. Entre tortillas, picantes y horas de estudio de su carrera de Veterinaria, nos cuenta cómo es relacionarse y vivir en un país donde las costumbres prehispánicas y pueblos mágicos son parte del día a día. Luego de confesar que extraña el viento (si, si... dijo que lo extraña), asegura que una vez que se reciba planea volver a Comodoro a trabajar para reducir la cantidad de mascotas abandonadas en las calles y "ser parte del cambio".

"Salir de tu ciudad y país te da una idea de todo que que te da tu país", cuenta al hablar de la universidad a la que asiste, mencionando que allí 'público' no es sinónimo de 'gratuito'.

Reconocer que el "español" que hablamos no es el mismo que se habla en otros paíeses latinoamericanos es casi anecdótico. "Al principio no entendía a que se referían, y aún hoy muchas veces no sé de que hablan y tengo que preguntar" cuenta divertida, mencionado ademas que los mexicanos aman nuestro acento argentino.

Entre las cosas que cautivaron su atención desde un primer momento están sus tradiciones, que se remontan a antes de la conquista española y siguen vivas, transmitidas de generación en generación. "Se mantienen tradiciones, leyendas mitos de la epoca prehispánica", destaca, y cuenta que "en México hay más de 65 lenguas nativas que se siguen hablando..No tienen un resentimiento de la colonización, lo atan a un mestizaje y sacan lo más lindo de todo", valora.

Entre lo que más le costó adoptar, está la gastonomía."Todo es muy picante, pedís en un restaurante un menú no picante, pero cuando lo comes 'te enchilas'", asegura.

Sin embargo, dice que en solo unos meses uno se adapta a sus desayunos: empanadas (picantes, claro), antojitos, y otras delicias saladas que distan muchísimo de los desayunos a los que los argentinos estamos acostumbrados

"Uno tiene que venir a México con la mente abierta para probar lo desconocido", recomienda, luego de mencionar que probó chapulines (grillos) y que saben delicioso.

Su día trascurre dedicado a la escuela de Veterinaria. Ella comenzó a estudiar en una Univerisidad pública de Veracruz, aunque - remarca- en México 'pública' no quiere decir 'gratuita'.

Sin embargo, lo que la inspiró fue la realidad comodorense. "La cantidad de mascotas abandonadas, de perros callejeros que existen en Comodoro", es lo que le impulsó a estudiar Veterinaria.

"El problema tan grave que tenemos en Comodoro que es la cantidad de animales en abandono, esa es una frustración muy grande que uno lleva por dentro, la impotencia no poder hacer más", expresa, y remarca que "me gustaría poder regresar con todas las herramientas y poder hacer un cambio, poder ayudar a la comunidad... aportar mi granito de arena". Escuchá su historia en este episodio de Comodorenses por el Mundo, el podcast de ADSNUR.

