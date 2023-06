El quincho familiar tiene una mesa larga al centro y hay más platos que de costumbre. Al mantel de los días especiales lo sacaron del baúl y estuvo varios días blanqueándose al sol. Del jardín de la abuela cortaron algunos ramilletes de crisantemos para darle color al salón. Las chispas saltan del fogón y ya hay carne en la parrilla. Los invitados no paran de llegar y cada vez que se abre la puerta hay un abrazo fuerte a modo de recepción. La pareja de abuelos está sentada al centro, ella, Doña María le acomoda el jopo engominado a Don Aurelio. Él con un poco de fastidio le corre el brazo y a cada instante agradecen y saludan a los invitados.

Todos los felicitan por el buen porte que mantienen. Llevan 60 años de matrimonio y Don Aurelio a modo de chiste advierte que no sabe cuánto más va aguantar a su compañera de toda la vida. Con el barullo del interior del quincho pocos perciben algunos gritos que se acercan desde afuera. La puerta doble se abre y de apoco ingresan unos hombre con guitarrones, sombreros y trompetas entontando “Cielito lindo”. El silencio atrapa a los invitados y la melodía mexicana comienza tomar más fuerza. Doña María no puede contener más el llanto, Don Aurelio la abraza y le ofrece su pañuelo de tela prolijamente planchado. Al final todo explota con aplausos y coros. Los Mariachis Tierra mía llegaron a la hora estipulada.

Escenas como estas, en salones, cocinas y livings familiares se desarrollan todos los fines de semana en Comodoro Rivadavia de la mano de los Mariachis Tierra Mía que no tienen descanso.

Juan José Fazio es trompetista de esta formación musical y en representación de todos sus compañeros conversó con ADNSUR sobre el fenómeno mariachi en nuestra ciudad.

Juanjo, como todos lo conocen es profesor de música e integrante también de la Sur Orquesta, que es la big band de jazz de Comodoro Rivadavia. En su estudio tiene colgado el traje de mariachi y el sombrero a mano, porque cualquier día de la semana los pueden llamar para una show privado.

Tal vez se podría plantear como un misterio esto de que la música mariachi haya llegado a la Patagonia casi como un viaje sin escalas. ¿Por qué son tan requeridos?

VELORIOS, CASAMIENTOS Y CUMPLEAÑOS

En comodoro hay gente de todas partes del mundo, aunque sean segundas o terceras generaciones. Las costumbres son muy variadas y todas son parte del “folklore” local.

“Nos han contratado para tocar hasta en velorios aunque parezca raro”, comentó Juanjo y agregó: “Nosotros vamos a lugares que ya tienen una emotividad previa, porque vamos a cumples, casamientos, lugares propicios para la fiesta y ver a un mariachi en vivo es otra cosa. La gente se emociona mucho”.

Las comunidades bolivianas, chilenas y paraguayas tienen al mariachi como tradición y es por eso que los llaman permanente para formar parte de sus festejos.

Los recorridos son amplios, a las 20 horas pueden tocar en una iglesia para un casamiento y luego se van a la fiesta para seguir con los acordes mientras todos cenan.

Al finalizar se van a salón y llegan cantando “El rey”, tema que la familia le quiere dedicar al padre en su día. Los gritos mariachis explotan y el agasajado termina en la ronda con el sombrero mariachi.

Son las 2 de la mañana y un hombre los espera darles la señal pactada para que sorprendan a su esposa con una serenata en la ventana.

Ya son casi las 3 de la mañana y ellos cruzan la ciudad de un punto a otro con sus sombreros e instrumentos. Los festejos de ese fin de semana parece que no tienen fin.

Cuando llegan a la casa de alguien para sumarse a la fiesta se convierten en motivo de llanto y es porque los temas que tocan tienen todos que ver con el amor, la familia y la trascendencia en la vida

Las canciones que tocamos son altamente populares, la gente las conoce pero por Luis Miguel por ejemplo. Son temas que suenen en la radio, en todos lados, comentó el trompetista.

EL REPERTORIO

Ellos manejan distintos estilos y amenizan según el momento: boleros, cumbia y corridos mexicanos. Las canciones que no se cansan de sonar son algunas de estas: Cielito lindo, El rey, Toda una vida, La media vuelta, Volver volver, Adelita, Jalisco, El rancho grande.

“La gente sabe bailar los corridos porque los conoce y es la diversidad musical el motivo de que toquemos la fibra de la gente”, reconoció Juanjo.

Para estar actualizados ensayan periódicamente. Sus clientes fijos le piden temas nuevos y es así como todo el tiempo incorporan nuevas canciones.

EL VESTUARIO E INSTRUMENTOS

El vestuario es original: pantalones bordados, sombreros, botas, cinto y el moño importante que usan en sus camisas. El conjunto tiene: 1 guitarrón, 2 guitarras y 3 trompetistas.

Respecto a la trompeta, que es el instrumento que toca Juanjo reconoció que comenzó a tocarlo de grande y le dio bastante trabajo. “Cuando me invitaron a sumarme a los Mariachis Tierra Mia para da mi fue un gran desafío musical tuve que aprender el estilo, me costó muchísimo. Soy músico y profe pero la trompeta requiere de un tratamiento especial, me ha hecho a estudiar bastante”, dijo el músico.

LOS INTEGRANTES

Todos los que son parte los Mariachis Tierra Mía son hombres dedicados gran parte de su vida a la música y a sus trabajos formales. A veces pueda ser un poco cansador, ya que sus fines de semana, son los fines de semana de otros, pero la realidad es que ya casi pasan a formar parte de las familias que los invitan a sus festejos

“Tocamos en la cocina de una casa para 10 personas, o para muchas. Es muy emocionante para nosotros. Nos sucede con los festejos de gente muy mayor, a veces toda la primer canción abrazados y emocionados en un abrazo”, recordó Juanjo.

Los responsables de tantos sentimientos son: Julio Jara: voz y guitarra, Javier Aveiro: Guitarrón, Sergio Álvarez: guitarra, Gustavo “el mono” Ríos: trompeta, Juanjo Fazio: trompeta, Hernán Vargas: trompeta

“Para nosotros ser mariachis es un compromiso muy grande, porque compartimos los afectos de las familias. Ser mariachi es llevar sorpresa y alegría a una fiesta”, culminó el trompetista

Los “Mariachis Tierra Mía” siguen con sus funciones y su repertorio por todos los puntos cardinales de la ciudad. Alguna vez los contrataron desde Estados Unidos para cantar una serenata sorpresa con una videollamada. Cuando ellos abren sus gargantas y sale ese grito que los caracteriza se libera el alma. Allí van ellos soltando melodías y llenando las almas.

Si querés conocerlos seguilos en sus redes: Instagram @mariachis_tierramia